「格雷女」達珂塔成Valentino代言人！陪摯友創意總監跳槽　首波美照超仙

記者鮑璿安／綜合報導

義大利高級時裝品牌 Valentino 范倫鐵諾宣佈，由《格雷的五十道陰影》系列打開全球知名度的好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson） 加入品牌行列，出任全新全球品牌代言人！再度攜手老友、現任Valentino創意總監 Alessandro Michele，品牌也藉此機會公開了全新的形象照，達珂塔強生正式成為「人間Valentino」，一如既往美到窒息。

▲VALENTINO范倫鐵諾欣然宣布達珂塔·強生（DAKOTA JOHNSON）為全新品牌代言人 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO范倫鐵諾欣然宣布達珂塔強生（DAKOTA JOHNSON）為全新品牌代言人 。（圖／品牌提供）

達珂塔強生在最新形象照中，身穿由Alessandro Michele操刀的禮服，以蝴蝶結、羽毛元素等極繁元素點綴，猶如為她量身打造一般，十分夢幻仙氣。這是兩人繼過去在Gucci合作之後，再次於時尚殿堂重逢。當時達珂塔以Gucci品牌代言人身分演繹出柔美不羈的復古魅力，如今她以更加成熟、自由且富有創作靈魂的姿態加盟Valentino，被視為Alessandro Michele打造全新品牌篇章的關鍵靈魂人物。

Valentino在聲明中指出，選擇達珂塔強生，是因她身上融合了藝術感、當代態度與真誠溫度，她對人物塑造的敏感與內斂魅力，正呼應品牌「優雅是一種情感力量」的美學哲學。達珂塔也透過聲明分享合作心情：「能加入Valentino大家庭，並與摯友Alessandro重聚，是一件非常美好的事。這不只是一份合作，更像是一場創作同行的旅程，我期待一起書寫新的故事。」

同時， Chloé 正式宣布南韓人氣女子團體 MEOVV 的成員Anna 擔任全球品牌代言人，以她的從容氣質，體現Chloé女性自由優雅的精神核心，粉絲們也能共同期待雙方的更多合作誕生。回顧Anna的首波亮相即為品牌全新Paddington鎖頭包形象廣告，由知名時尚攝影師 David Sims 掌鏡，並由法國坎城影展評審團獎導演 Mati Diop 在巴黎親自執導拍攝，呈現品牌經典與當代風格並存的視覺語彙。Anna也提到「Chloé對我而言，不只是一個品牌，而是一種信念——擁抱真實自我，自然而優雅地活著。能成為這個大家庭的一份子，我深感榮幸，也十分期待未來與大家一同探索更多可能性。」

▲▼ Anna 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

時尚, Valentino, 達珂塔強生, AlessandroMichele, 代言人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

