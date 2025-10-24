下半年4大焦點聯名！NB 1906L變最時髦樂福鞋、村上隆18K金手機殼超閃

▲2025年四大焦點聯名。（圖／品牌提供）

近年時尚圈有個顯著現象：沒聯名，就出局。從時裝到生活、從美妝到科技，品牌們不再單打獨鬥，而是彼此延伸、激盪靈感。這些跨界企劃不只是商品，更是「態度」，它象徵著風格的融合與個性的誕生。2025年四大焦點聯名，一次把「無界限」的創意推上巔峰。

Beautyblender × BLAH BLAH Bar

美不設限，酷愛無界——為自由上妝，也為真實乾杯

每年十月的彩虹驕傲月，是屬於勇敢與自由的節日。今年風靡全球的底妝神器Beautyblender® 推出全新「酷愛系列」原創美妝蛋，以繽紛色彩與勇敢能量，邀請大家用妝容展現最真實的自己。品牌更首度與全台最潮的DIY調酒吧BLAH BLAH Bar聯名，把上妝變成一場派對、讓自由從鏡前延伸到手中的那杯酒。

▲美妝蛋與全台最潮的DIY調酒吧BLAH BLAH Bar聯名。（圖／品牌提供）

這次「酷愛系列」推出兩款色調：Bright Love酷愛粉象徵熱情與勇氣，Nude Love酷愛裸則傳遞真誠與自然。全系列延續全球首創的水滴造型與水激活科技，只要沾濕、擰乾、輕彈，就能打造服貼又透亮的底妝，讓膚質看起來像是天生發光。

▲Beautyblender 原創美妝蛋「酷愛系列」Bright Love 酷愛粉、Nude Love 酷愛裸 各690元／顆。（圖／品牌提供）

慶祝新品登場與Pride月的熱情，Beautyblender舉辦「酷愛彩虹派對 Blend Your Pride！」，凡購買酷愛系列美妝蛋單筆滿1,500元，即贈BLAH BLAH Bar 300元調酒儲值卡（限量100名）。而10月25日更有雙重驚喜，在BLAH BLAH Bar儲值滿1,000元可獲贈酷愛美妝蛋一顆；於新光三越A11 B1 P+專櫃購買產品並憑發票，還能免費兌換指定調酒一杯。這一夜，DJ音樂、霓虹燈光與搖曳的彩虹杯交織成最浪漫的宣言：「做自己，就是最美的事。」

▲Beautyblender 原創美妝蛋「酷愛系列」Bright Love 酷愛粉、Nude Love 酷愛裸各690元／顆。（圖／品牌提供）

New Balance × GANNI

跑鞋的靈魂，樂福的輪廓——打破邊界的多面風格

當運動遇上時裝，風格從此不再單一。全球運動品牌New Balance與丹麥時尚品牌GANNI再度攜手，推出全新聯名鞋款1906L。這雙鞋同時擁有跑鞋的輕盈與樂福鞋的結構美，呼應GANNI一貫倡導的「不完美、但真實」風格哲學。

▲New Balance × GANNI 1906L 樂福鞋 U1906LGA／6,900元。（圖／品牌提供）



1906L以大膽撞色的外底作為視覺基調，結合GANNI標誌性的蛇紋印花與金屬蝴蝶標誌，讓每個角度都展現層次與張力。這雙鞋並非追求「對稱完美」，反而以左右腳不同細節、異材質拼接來顛覆傳統規則，展現當代女性多面向的自信。

形象大片由音樂人Samara Cyn演繹，她穿上GANNI 2025秋冬系列服飾，以率性眼神詮釋多面風格，既剛強又柔軟，既街頭又高級。由巴黎時裝週團隊操刀拍攝，整體視覺融合了音樂節拍與街頭張力，訴說著一種「不需要被定義的美」。

▲New Balance × GANNI 1906L 樂福鞋 U1906LGA／6,900元。（圖／品牌提供）



ASICS SPORTSTYLE × TOGA ARCHIVES

工藝結構與機能科技的共鳴，當日式美學邂逅運動靈魂

運動鞋不只是速度的象徵，更是一種設計語言。今年，ASICS SPORTSTYLE首度與日本前衛品牌TOGA ARCHIVES 聯名推出GEL-CUMULUS 16 TG，以日式工藝的結構美學重新詮釋經典跑鞋輪廓。

▲ASICS SPORTSTYLE × TOGA ARCHIVES GEL-CUMULUS 16 TG 琥珀棕、石墨灰、烈焰紅 各8,680元。（圖／品牌提供）

TOGA創辦人古田泰子擅長將西方剪裁與日本細節工藝結合，這次她為ASICS注入了品牌標誌性的金屬飾件與異材質拼接設計，讓鞋履不只是鞋，更像一件可穿戴的雕塑作品。鞋身以網布與麂皮構成層次，內建ASICS專利GEL緩震與雙層中底科技，帶來柔軟又穩定的行走體驗。

三款配色各具風格：琥珀棕的暖色調搭配藍色虎爪細節，散發手工皮革的細膩質感；石墨灰展現冷調結構之美，沉穩又具未來感；烈焰紅則以象牙白為基底，紅銀線條流轉如火焰般律動，象徵能量與速度的流動。

這場合作讓工藝與機能的邊界被徹底打破，也讓ASICS「從運動性能啟發，由生活風格定義」的精神，具象成最時尚的語彙。

▲ASICS SPORTSTYLE × TOGA ARCHIVES GEL-CUMULUS 16 TG 琥珀棕、石墨灰、烈焰紅各8,680元。（圖／品牌提供）

村上隆 × CASETiFY

藝術太陽花登機！讓行李箱成為流動展覽

當科技品牌懂得玩藝術，旅行就變成一場秀。CASETiFY三度攜手藝術家村上隆推出全新FLOWERS BLOOM聯名系列，這次不只手機殼、AirPods保護殼，更將太陽花搬上登機箱，讓每次啟程都像走進藝術展。

▲CASETiFY × 村上隆 FLOWERS BOUNCE 波紋登機箱 21吋／26,010元。（圖／品牌提供）



全新FLOWERS BOUNCE 波紋登機箱延續CASETiFY經典波紋外型與矽膠質感，推出霧面黑、鈷藍、櫻桃紅、粉紅，以及彩虹太陽花搭配霧面黑底的特別款。每一只行李箱都可客製專屬字樣，讓旅人能在機場人海中綻放自我色彩。

▲CASETiFY × 村上隆 FLOWERS BOUNCE 波紋登機箱 21吋／26,010元。（圖／品牌提供）



同系列還有首次採盲盒機制的收藏型商品，包括FLOWERS 18K金手機殼與FLOWERS 波紋手機殼，為粉絲增添抽選驚喜。系列也同步推出FLOWERS 珍藏版耳機保護殼、手機殼造型人偶盲盒、串珠鑰匙圈與珍藏版手機吊飾等多項配件，將藝術與日常融合。

▲CASETiFY × 村上隆 FLOWERS 18K金手機殼／3,260元；FLOWERS 波紋手機殼／3,260元。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY × 村上隆 FLOWERS 珍藏版耳機保護殼／9,740元；FLOWERS 手機殼造型人偶盲盒／1,600元。（圖／品牌提供）

