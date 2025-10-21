表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

有些人外表看起來非常溫和、好相處，似乎什麼事都願意配合，實際上內心卻有著強烈的自我意識，一旦觸碰到他們的底線，就會展現出令人意外的固執一面，以下就盤點三個有這樣特質的星座，看看你身邊是否也有這樣的人。

TOP 3：巨蟹座



巨蟹座平時給人的印象是溫柔、體貼又懂得照顧人，似乎對誰都能妥協，但事實上他們的情感世界非常堅定，當巨蟹一旦認定某件事或某個人時，就會死心塌地、不願改變，哪怕外界再怎麼勸說，他們也會默默地堅持到底，這份固執往往源於安全感的缺乏，他們相信只要不動搖，就能守住屬於自己的世界。

TOP 2：天秤座



天秤座總是被誤以為是「八面玲瓏、誰都不得罪」的星座，但實際上他們在內心深處非常有原則，雖然表面上會讓步、微笑、配合別人，但如果對方挑戰到他們認為「不公平」的界線，那股堅持正義的固執就會瞬間被點燃，他們會用看似柔軟的態度，實際上非常強硬地守護自己的價值觀。

TOP 1：金牛座



說到固執，金牛座堪稱十二星座中的冠軍，表面上他們溫吞、講理、甚至有點慢熱，看似什麼都能接受，但一旦做出決定，就像一頭踩穩地面的牛，任誰都拉不動，金牛的固執來自於他們對穩定的執著，只要他們覺得這是「對的方向」，就算全世界都反對，也不會改變立場，他們的溫順只是禮貌，骨子裡卻是絕不退讓的堅定靈魂。