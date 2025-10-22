fb ig video search mobile ETtoday

「人緣好壞，跟待人其實無關」　知道6個人際現實馬上豁然開朗

▲▼5個職場地雷別踩。（圖／Unsplash、Pexels）

▲幾個現實的人生建議，會讓你看更清楚。（圖／Unsplash、Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

剛踏入社會時，可能把人與人之間的互動想得太簡單，認為只要真心待人處事，即使小有作為也不會遇到太大的波折。但是經過一番歷練後，才發現現實生活遠比想像中的複雜得多，過於單純老實，反而有可能備受冷落或被人佔便宜。

人緣好壞，與你對人好不好無關
心存美好想法，以為對別人好點，別人也會對你好。但事實上大多數人不是這樣，對方對你好不好，完全取決於你對他們有沒有利用價值。你的能力、財富、地位高低，自然就會決定對方對你的態度，所以別把心思花費在討好別人身上，更重要的是提升自己的實力。但是，真心相互對你好的人還是有的，只是是少數，別太悲觀。

▲屬豬的朋友，本月在工作職場中可能會遇到職務調整或異動的情況，需要調整心態來應對。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

受人欺負，代表你立場不夠堅定
往往我們被欺負的時候，都覺得委屈又無辜，其實仔細檢視的話，很多時候是因為自己沒有原則底線，就是面對外力時底線不堅定而投鼠忌器，這種優柔寡斷的態度，會被人視為軟釘子，欺侮的意願就相對提高。所以與其讓人認為你好欺負，不如從一開始就在原則問題上就展現堅定的態度。

▲屬豬的朋友，國曆五月的運勢吉凶參半，儘管能得到貴人的助力，但也可能遭遇小人的介入破壞。（圖／取自免費圖庫pexels）

實力決定你在社會上的發言權
人們往往有雙重標準，有錢人或是有背景，就是能獲得更多資源、更少指責，面對擁有權威的人，無論是他掌握了背景、資訊或財力，起跑點就是不一樣，一昧地嚷著要公平是無意義的，該如何成為掌舵者或是看待世界這種規則，都要了然，不要像無知小白兔。

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

理解傷害 ≠ 必須原諒傷害
常常有人混淆這兩者的關係，能理解傷害你的人何以做出那樣傷害的行為，並不代表你就該原諒對方，我們沒有義務去包容別人的錯誤，只是基於「探究錯誤的起因總是有幫助」的立場，別被人情緒勒索。

與人保持適度距離
對別人一股腦的無端熱絡，可能來自你性格珍貴的特質，但請將它用在對的人身上，多數人反而容易將這種善意，漸漸變得理所當然，若你保持些許疏離感，偶爾展現溫暖，別人反倒會覺得意外而珍惜。所以與人交往時，不妨維持些許神祕感，讓人對你保有敬畏之心。

▲屬豬的朋友，進入國曆3月運勢稍顯走弱，工作方面可能會遇到一些停滯不前的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

別把自己的能力，埋沒在對別人的付出
總是抱持「幫人做事，人家自然會回報」的想法，會讓你持續心傷，現實生活中極少如此。大部分情況下，若你的付出對自身並無實際好處，對方通常不會有所回饋，像是你請對方吃糖，其實對方根本就不愛。珍惜自己的時間與精力，只為自己及值得的人付出。

