金鐘60迷你劇集再創台劇格局　記錄今昔臺灣情的5部入圍佳作必看

文／人物誌

自第60屆金鐘獎公布得獎名單以來，迷你劇集獎的討論不下戲劇節目獎，不論是Netflix力推的《誰是被害者2》，或是記錄歷史的《聽海湧》、《星空下的黑潮島嶼》，都令觀眾看見台劇在敘事題材、視覺表現上的成熟度，迷你劇集不僅僅是迎合現代節奏的短劇集，更是濃縮再詮釋的時代縮影。

▲《人生清理員》講述一群專門從事「特殊現場清潔」的職人劇。（圖／《人生清理員》Facebook 專頁）

《人生清理員》



製作單位：果陀娛樂傳播有限公司

導演：陳大璞

主演：金士傑、鳳小岳、宋芸樺

《人生清理員》講述一群專門從事「特殊現場清潔」的職人劇，面對死者往生多日後留下的腐臭現場，他們不只清理屍水流過的污跡、氣味，還將逝者生前留下的掛念，透過遺物整理的方式交付予生者。劇中，金士傑、鳳小岳、宋芸樺化身清潔社員工，透過案場的清理道盡逝者未竟的遺憾，以此觸及觀劇者的內心，也呈現現代人面對「孤獨死」的隱憂。

《人生清理員》全劇共九集，可透過Netflix、Hami Video進行收視。

▲台語溫馨喜劇《我的意外室友》。（圖／我的意外室友》Facebook 專頁）

《我的意外室友》

製作單位：中華電視股份有限公司、萌田影像製作有限公司

導演：洪伯豪、黃駿傑

主演：姚淳耀、嚴正嵐、楊麗音

精緻台語溫馨喜劇《我的意外室友》，劇情講述渴望買房、安定生活的30歲情侶有成、清怡，與60歲房東麗春阿姨意外成為室友後，生活中產生的觀念摩擦、衝突，再到理解彼此後的和解，雖沒有血緣關係，三人卻在同居生活中建立如同家人的情感連結。性格怪異而讓街坊避之唯恐不及的麗春，其獨到的生活哲學，讓有成的工作得到助益，也在有成的陪伴感受到擁有「家」的溫暖。

《我的意外室友》全劇共六集，可透過Netflix觀看

▲《星空下的黑潮島嶼》劇集以個人故事切入寫實歷史。（圖／《星空下的黑潮島嶼》Facebook 專頁）

《星空下的黑潮島嶼》

製作單位：客家電視台、過癮科技有限公司

導演：王傳宗

主演：王識賢、黃河、曹佑寧、吳念軒、夏騰宏

《星空下的黑潮島嶼》重現1950年代綠島「新生訓導處」，在這個專門關押政治犯的思想改造營，劇中多位角色擁有不同的故事與專業，在資源短缺的環境相互扶持、成立醫院，一同在苦難中創造奇蹟。劇集以個人故事切入寫實歷史，透過導演王傳宗詳實的田野調查，使該時代的遭到壓迫的思想、政治犯得以被後世看見，也令觀眾明白「自由」與「民主」的得來不易。

《星空下的黑潮島嶼》全劇共六集，可於LINE TV、Hami Video觀看

▲《誰是被害者：第二季》堪稱是近年最讓人感到驚艷的國產刑偵劇。（圖／瀚草文創 GrX Studio Facebook 專頁）

《誰是被害者：第二季》

製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司

主演：張孝全、許瑋甯、蘇慧倫、李沐

導演：莊絢維、陳冠仲

《誰是被害者》延續首季的刑偵推理風格，以15年前的懸案再次調查為故事核心，卻不料案外案所查得跡證皆指向主角方毅任，為了自證清白，方毅任必須與法醫、刑警合作。然而，隨著遭到虐殺的案件接二連三的發生，所有受害者皆與 15 年前的意外有關，究竟被害者們藏著什麼祕密？悲劇之後的被害者是否另有其人？劇集懸疑驚悚與結局反轉的情節，堪稱是近年最讓人感到驚艷的國產刑偵劇。

《誰是被害者：第二季》全劇共八集，可於Netflix觀看

▲《聽海湧》獲迷你劇集獎。（圖／《聽海湧》Facebook 專頁）

《聽海湧》

製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會、看不見電影有限公司、高雄市電影館、三餘創投股份有限公司

導演：孫介珩

主演：吳翰林、黃冠智、朱宥丞、連俞涵

《聽海湧》作為以二戰「臺籍戰俘監視員」為故事主軸的歷史劇，寫實刻劃臺籍日本兵的身分認同，為求生存而違背良心，作為歷史受害者的同時，也成為暴政加害的共犯。劇集時間線橫跨日治時期與戰爭結束澳洲軍隊接管婆羅洲，戰俘監視員淪為戰爭法庭的階下囚，昔日為了博取認同，為大日本帝國付出一切台籍兵，最終結局只有無盡的遺憾。

《聽海湧》全劇共五集，可於Netflix觀看

延伸閱讀

【金鐘 60】「虎姑婆」陶晶瑩投射親子溫情溝通 《虎姑婆和他的朋友》首入圍兒少節目主持人獎 主持是挑戰更是天命



【金鐘 60】從安寧療護到白色恐怖：王傳宗的影像之路，寫下時代的溫柔與重量



※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。