韓國上市就被秒殺！賣到缺貨「木質香髮油」終於來台灣販售

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架美妝常常充滿著挖寶的樂趣，可以找到不少價格親民又好用的單品，尤其是美妝小物通常都是消耗品，用量更大，近期就盤點多款好物，快手刀逛起來。

＃巴黎萊雅 金緻護髮精油－暖木裸香，100ml、售價579元

巴黎萊雅,DR.WU,戀愛魔鏡,SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅的金緻護髮精油推出多款香氣，9月在南韓Olive Young開賣即秒殺的白色瓶身「暖木裸香」，終於在近期登陸台灣，以木質調香氣推出的單品，在2023年上市就曾吸引搶購風潮，這次再度回歸，宛如被喀什米爾暖絨包裹住的溫柔棉花純白香氣，絕對是初戀系女孩必備單品。

＃戀愛魔鏡 魔束師捲捲翹睫毛膏（萬聖節限定色），6g、售價380元

巴黎萊雅,DR.WU,戀愛魔鏡,SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚。（圖／品牌提供）

曾連續拿下多年美妝大賞冠軍的戀愛魔鏡，其睫毛膏更是人手一支，捲翹度超強而且幾乎不暈染的膏體，簡直就是濕熱天氣台灣女孩的救星，2025年推出萬聖節限定色選：緋夜紅、冰魅藍，雖然看起來好像難以上手，但以黑色為基底的配方，顏色不會過於誇張，融入年末派對季正剛好。

＃DR.WU 水光雙膠原胜肽飲，7入、售價1380元

巴黎萊雅,DR.WU,戀愛魔鏡,SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚。（圖／品牌提供）

不只是外在保養，內在呵護也是美肌重要功課，以醫美保養起家的DR.WU在2025年首度進軍美容飲市場，首度發佈就引起話題，近期更是全新增加水光雙膠原胜肽飲，獨家高濃縮6000mg雙膠原胜肽，搭配維生素B5和神經醯胺成分，一瓶就可以補充美肌能量。

＃SENKA專科 超微米卸妝水，400ml、售價400元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

洗顏專家專科不僅是洗面乳好用，卸妝水更是不少上妝人日常必備，而且有控油、美白還有保濕等多種款式可以選擇，其中經典款的超微米保濕嫩透卸妝水，添加日本膠原蛋白與青森睡蓮精華，卸妝同時注入保濕能量，能夠溫和卸除臉部髒污，同時水潤不乾澀。

＃曼秀雷敦 水光豐潤護唇蜜，3.2g、售價240元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦的護唇膏幾乎人手一條，更是針對不同的效果推出多種款式，日本上市就好評不斷的水光豐潤護唇蜜也終於抵達台灣，固態唇蜜設計，在雙唇塗抹瞬間融化成晶透的護唇膜，內含胜肽成分以及涼感美唇精華，同時擁有修飾唇色暗沉、乾燥的效果，絕對必收。

＃艾杜紗 絕對俐落眼線液，0.35mL、售價439元

SENKA,專科,曼秀雷敦,艾杜紗,保養,彩妝,護膚,。（圖／品牌提供）

以質感系美妝廣受年輕族群喜愛的艾杜紗在眼部彩妝展現出超強水準，不管是睫毛打底或是眼線膠筆，都是眾人口碑好物，這次再度推出絕對俐落眼線液，不僅擁有極細筆尖與穩定出墨，更是在筆管後端嵌入「金屬配重」，讓新手也能穩穩畫出極細線條。

關鍵字：

巴黎萊雅, DR.WU, 戀愛魔鏡, SENKA, 專科, 曼秀雷敦, 艾杜紗, 保養, 彩妝, 護膚

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

