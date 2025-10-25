fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／用數學擁抱自然　印度建築師打造會呼吸的生態房屋

>

▲Earth's Embrace。（圖／翻攝Raving Dots Studio）

▲Earth's Embrace。（圖／翻攝Raving Dots Studio）

記者蔡惠如／綜合報導

金色茅草覆頂、圓潤曲線順著山坡延展，一棵樹穿越屋頂生長，陽光在弧形牆面間灑下柔和光影。這不是童話，而是真實存在於印度南部喀拉拉邦瓦亞納德的「地球之擁」（Earth’s Embrace）度假村，一座由數學與自然共同構築的建築範本，彷彿從地面生長出來的房子一樣。

這座生態休憩之所出自 Raving Dots Studio 建築團隊之手，占地約4英畝的山坡種植園。整體設計以「順應自然，而非征服自然」為核心理念，建築師透過嚴謹的參數化建模，用數學曲線勾勒出流暢的貝殼形屋頂，減少材料用量同時讓建築自然融入環境。從結構到氣流、採光，每一個角度都經過精密運算，目的是讓建築成為自然的一部分。

▲Earth`s Embrace。（圖／翻攝Raving Dots Studio）

以曲線為語言　用方程式寫出「有機建築」
地球之擁最引人注目的，是那層波浪般的茅草屋頂。建築師利用數學方程式模擬自然形態，最終創造出這個兼具美學與功能的曲面結構。屋頂不僅提供自然隔熱，也讓雨水順勢流入地表回收系統，減少人工排水設施的依賴。

整座建築的結構採輕量化鋼筋混凝土外殼，外層包覆由當地土壤與石灰混合的天然泥漿，形成透氣隔熱層。這樣的設計讓屋內一年四季都保持恆溫，不需要空調就能維持舒適；屋頂覆蓋的茅草則來自周邊社區，以自然材質柔化建築輪廓，使其與熱帶森林的綠意融為一體。

▲Earth`s Embrace。（圖／翻攝Raving Dots Studio）

不挖山、不砍樹　用最少的干預，創造最大共生
在地球之擁，連地形的起伏都被保留下來。建築師採取「極簡挖填」方式施工，儘量不破壞原有植被，甚至讓一棵大樹貫穿屋頂生長，象徵建築與自然共存的承諾。建築的朝向也經過精密計算，以捕捉當地最宜人的風向與日落角度。

更特別的是它的「地氣隧道」系統——一種被動降溫設計。室外空氣會先經過埋於地下的管道自然降溫後，再導入室內，形成舒適的氣流循環。這個設計不需電力驅動，卻能有效降低室溫與能源消耗，展現建築與工程結合的智慧。

會呼吸的建築
屋內沒有筆直的牆或生硬的線條，取而代之的是柔軟的曲面與圓形窗戶。光線透過不同角度灑進來，室內外界線模糊，彷彿置身於自然懷抱中。對建築師而言，這不是單純的「綠建築」，而是一個能與時間共生的生命體，會呼吸、會老化，也會與森林一起成長。

地球之擁的誕生，不僅是一個度假村的完工，更是一種建築態度的宣言，美感與永續並非衝突，而是可以透過設計與數學精算達成平衡。它證明了建築不必以破壞為代價，也能成為療癒的休閒之所。

未來建築的啟示
在全球氣候變遷壓力日益升高的當下，地球之擁的出現就像一種回應。它不只是棟建築，更是一種方向，以科學的精準與自然的智慧共構，打造真正「永續」的生活空間。它提醒我們，最好的設計，從來不是征服自然，而是學會與自然共生。

