威士忌酒界吹跨界風　響HIBIKI與格蘭菲迪雙新品限量登場

今年秋季日本三得利以藝術跨界為亮點推出「響HIBIKI 藝境珍藏版」，將匠藝與美學結合；蘇格蘭格蘭菲迪則攜手Aston Martin F1車隊打造限量聯名酒款與主題快閃店，融合賽車速度與釀造工藝，為年底收藏市場添上新焦點。

▲響 30 年 日本威士忌 藝境珍藏版-Hiroshi Senju。（圖／品牌提供）

三得利「響HIBIKI」與千住博聯名 以自然為題

三得利近期在台推出兩款「響HIBIKI × 日本藝術家千住博 Hiroshi Senju」限量珍藏版，以自然流動與調和之美為設計主軸，將藝術語彙融入威士忌釀造工藝。這次合作的千住博是日本當代藝術代表人物之一，以瀑布與自然景象聞名，並曾獲威尼斯雙年展特別榮譽獎。

▲響21年 日本威士忌 藝境珍藏版-Hiroshi Senju。

兩款新品分別為「響21年 日本威士忌 藝境珍藏版-Hiroshi Senju」，以及「響30年 日本威士忌 藝境珍藏版-Hiroshi Senju」。前者在風味上以水楢木香氣為基調，交織蜂巢、檀香與乾杏桃的細緻香氣，餘韻綿長，台灣售價25,200元；後者採日式屏風設計外盒與水晶瓶身，酒體融合黑糖、無花果乾、薑餅與肉桂香氣，展現厚實層次與雅緻尾韻，單瓶售價222,000元。

▲「響 30 年 日本威士忌 藝境珍藏版-Hiroshi Senju」瓶頸呼應千住博瀑布意象，瓶上以噴砂工藝雕刻「響」字樣與瀑布圖紋。

瓶身設計靈感來自千住博創作的〈Waterfall on Colors "HIBIKI"〉畫作，以十層紫色調詮釋流動意象，並使用牡蠣殼磨製的天然礦物顏料，象徵自然與時間的延續。品牌同步將於10／29至11／2在台北101松智長廊舉辦「響 藝境珍藏暨友禪染匠心藝術特展」現身，展出友禪染工藝與藝術合作設計，重現HIBIKI所強調的「人與自然的調和」精神。

▲Aston Martin Formula One Team 等比例賽車首度於台北實體登場。

格蘭菲迪×Aston Martin F1聯名酒款登場 快閃店開放體驗

蘇格蘭的格蘭菲迪（Glenfiddich）則以速度與工藝為題，攜手Aston Martin F1車隊推出「格蘭菲迪16年單一麥芽蘇格蘭威士忌 Aston Martin Formula One Team聯名款」，並於台北微風南山北側廣場開設「Club 1959」主題快閃店，展期至11／2。延續倫敦、紐約與新加坡的巡迴熱度，首度在亞洲設站，現場除展示等比例Aston Martin F1賽車複製車與車手裝備，也開放聯名酒試飲與互動體驗。

格蘭菲迪16年聯名酒款由品牌首席調酒師Brian Kinsman以三種美國橡木桶熟成打造，酒體香氣層次以楓糖與蜂蜜開場，中段帶有水果與奶油氣息，尾韻綿長順滑，售價2,900元，於全台特選菸酒專賣店與私藏酒窖販售。現場購買可享客製雷雕服務，並能參加滿額抽獎活動，有機會獲得2026年F1日本大獎賽三日雙人觀賽體驗。

▲格蘭菲迪於現場展出Aston Martin Formula One Team兩位頂尖車手Fernando Alonso 與 Lance Stroll的實戰賽車裝備。

該快閃店也與信義區酒吧Fizz Fizz合作推出兩款特調飲品，並設有反應速度與專注訓練遊戲。活動延伸至全台合作酒吧，即日起至11／30展開「LIGHTS OUT CHALLENGE極致起步挑戰」，消費者綁定官方LINE帳號並購買滿2,000元，即可獲得200元電子禮券與抽獎機會。

