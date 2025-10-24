fb ig video search mobile ETtoday

讓人怕怕的「距離感女生」4特質你中了嗎？小改變能讓異性緣大增

>

女人,女性,憂鬱,獨處,獨自,思考（圖／達志／示意圖）

▲有些女性展露出的性格會讓男生有距離感。（圖／達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有些女性在與異性溝通的社交場合中，可能會遇到困難，這並不代表本身有社交問題，而是本身展露的性格，讓異性覺得你可能難以親近，其實只要做一些調整，或許之後與男性交流能夠順利很多。

女人,女性,悲傷,情緒,內向,思考（圖／達志／示意圖）

過度安靜
在陌生的場合，屬於比較「慢熟」的類型，但在社交場合中，過度安靜可能會對人際關係產生負面影響，這行為可能源於害怕說錯話，或對自己的能力沒自信，只要把心情放輕鬆，放下一些偶包，慢慢練習與人交流，知道什麼話題是安全的、容易引起共鳴，就可增加自信和熟悉感。

美女,女性,女人,開車,笑容（圖／達志／示意圖）

太過自我
這樣類型的人通常只講自己的事，或是只對自己相關話題有興趣，這樣的情況下很有可能不自覺的給人炫耀的觀感，即便自己沒有這個意思，而這種行為可能源於對自己的不安或缺乏自信，解決這種情況的方法，是先試著學習聆聽他人的意見，就能增加對他人的尊重和理解。 

女人,女性,笑容（圖／達志／示意圖）

總不給明確的答案
回答模糊或不明確的問題，可能會使對方感到困惑或不舒服，尤其是簡單的問題，像是「喜歡哪個歌手？」、「你喜歡日本嗎？」都無法明確的回答，自然就會產生距離感，有這情況可能是對自己的想法或感受缺乏清晰的認識，學習表達自己的觀點和想法，這情況可以透過練習改善。

▲▼買房,女性。（示意圖／達志影像）

過於保守
也許本身的個性都是小心翼翼，十分謹慎的類型，但過度保守的交際方式，會導致與他人的隔閡。這種行為可能源於對風險的恐懼或對自己的不信任，冒險嘗試新的體驗或新事物，就能養成更開放的心態，對於風險的承受度也會更高，整個呈現出來的氣度就會不一樣。 

關鍵字：

性格, 異性溝通, 社交困難, 交際技巧, 專家分享

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考 亞洲首富千金上億珠寶全是媽媽牌　倫敦開趴貴氣壓陣 Jisoo謝高雄場粉絲熱情　戴82萬卡地亞珠寶唱跳 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費 大雨淋濕鞋子怎麼辦？「5個方法」讓你濕鞋快乾又不臭 沛納海黑陶瓷錶有新尺寸　40毫米兩地時間錶完美上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面