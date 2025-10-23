為什麼總是愛錯人？「4個心理誤區」交往前就該好好思考





▲為什麼總是愛錯人？4個心理誤區解析。（圖／IG）



記者鮑璿安／綜合報導

當人們總是在感情裡「愛錯人」，往往不是偶然，而是源自深層心理模式的驅動，明明理性上知道對方不適合，卻依然一次次陷入相同的情感輪迴。以下是常見的四種心理特點，幫助你看清在愛裡反覆受傷的原因。

特點1：習慣被需要，無法停止付出

有些人從小建立起「我只有付出，才值得被愛」的信念，因此在戀愛中總是扮演拯救者的角色，試圖療癒對方的傷口。他們將愛建立在犧牲上，以為對方會因此感動，但最終往往陷入單向的投入，對方卻無法給予相等回應。

特點2：界線感薄弱，容易迷失自我

缺乏自我界線的人在戀愛中容易失去判斷力，為了滿足對方而壓抑自身情感與需求。他們將對方的喜好、情緒凌駕於自己之上，認為「只要我夠好，就能被愛」，但這樣的關係難以長久，最終會導致情感失衡甚至情緒耗竭。

特點3：重複熟悉的創傷模式

人們容易在潛意識中被「熟悉的痛」吸引，如果童年曾經歷冷漠、忽略、缺乏陪伴，長大後可能會不自覺選擇類似性格的伴侶。這種吸引是一種自我補償的嘗試，彷彿只要能讓這樣的對象愛上自己，就能修補過去的缺憾，但結果往往再次受傷。

特點4：害怕孤獨，急於填補空缺

有些人寧可擁有一段「不夠好」的關係，也不想面對孤單的生活。這種恐懼讓人急著投入下一段感情，即使對方並不適合，仍會選擇將就，他們把陪伴當成愛，卻忽略了相處的本質與彼此價值觀的匹配。