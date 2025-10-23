營養師：霜降後早晚溫差大 「4點」教你遠離心血管疾病威脅

▲攝取足夠纖維質，養成固定排便的好習慣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今天（23日）進入霜降節氣，氣溫也開始下降，營養師夏子雯提醒，當早晚氣溫變化大時，身體容易受到冷空氣刺激使血管收縮，使得心臟血管負擔變大，導致血壓升高，也呼籲大家以下幾點要注意，幫助遠離心血管疾病威脅。

#保暖防寒

當氣溫下降時，增添外套，搭配輕薄的絲巾圍巾，戴帽子也可減少頭部、脖子吹到風，維持保暖，睡前泡腳則可促進循環、放鬆神經；起床後可先在被窩裡小伸展，再慢慢起床，避免溫差過大造成不適。

#養成定時排便好習慣

排便過於用力時會讓血壓瞬間升高、增加心血管負擔，要多攝取富含膳食纖維的蔬菜、適量水果，秋天易乾燥，平時多喝水外，早晨起床後喝一杯溫開水，能幫助腸道蠕動，並建立固定排便的時間與習慣，以及補充益生菌，當排便通暢，能避免因便祕導致過度用力，進而降低血管負擔。

#適量攝取溫補護心食材

如桂圓、紅棗、枸杞，可作為日常飲品溫熱沖泡飲用；高鉀蔬果如菠菜、地瓜葉、奇異果、火龍果等，能穩定血壓，銀耳湯則能潤燥補水、也有軟化糞便的效果；好油脂如橄欖油、酪梨、鮭魚能平衡血脂。

#少高鹽、高油、高糖食物

除了以上，包括濃茶與酒精，少抽菸、注意控制飲酒量。

#隨時觀察和注意血壓變化

務必每天定時量血壓、定期去醫院檢查，務必按照醫囑服用控制血壓之藥物，千萬別自己調整藥物劑量喔！