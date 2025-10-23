fb ig video search mobile ETtoday

營養師：霜降後早晚溫差大 「4點」教你遠離心血管疾病威脅

>

▲▼營養師教霜降護心。（圖／Unsplash）

▲攝取足夠纖維質，養成固定排便的好習慣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今天（23日）進入霜降節氣，氣溫也開始下降，營養師夏子雯提醒，當早晚氣溫變化大時，身體容易受到冷空氣刺激使血管收縮，使得心臟血管負擔變大，導致血壓升高，也呼籲大家以下幾點要注意，幫助遠離心血管疾病威脅。

#保暖防寒

當氣溫下降時，增添外套，搭配輕薄的絲巾圍巾，戴帽子也可減少頭部、脖子吹到風，維持保暖，睡前泡腳則可促進循環、放鬆神經；起床後可先在被窩裡小伸展，再慢慢起床，避免溫差過大造成不適。

▲▼營養師教霜降護心。（圖／Unsplash）

#養成定時排便好習慣

排便過於用力時會讓血壓瞬間升高、增加心血管負擔，要多攝取富含膳食纖維的蔬菜、適量水果，秋天易乾燥，平時多喝水外，早晨起床後喝一杯溫開水，能幫助腸道蠕動，並建立固定排便的時間與習慣，以及補充益生菌，當排便通暢，能避免因便祕導致過度用力，進而降低血管負擔。

#適量攝取溫補護心食材

如桂圓、紅棗、枸杞，可作為日常飲品溫熱沖泡飲用；高鉀蔬果如菠菜、地瓜葉、奇異果、火龍果等，能穩定血壓，銀耳湯則能潤燥補水、也有軟化糞便的效果；好油脂如橄欖油、酪梨、鮭魚能平衡血脂。

▲▼營養師教霜降護心。（圖／Unsplash）

#少高鹽、高油、高糖食物

除了以上，包括濃茶與酒精，少抽菸、注意控制飲酒量。

#隨時觀察和注意血壓變化

務必每天定時量血壓、定期去醫院檢查，務必按照醫囑服用控制血壓之藥物，千萬別自己調整藥物劑量喔！

關鍵字：

冬季健康, 心血管疾病, 霜降節氣, 保暖養生, 血壓控制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

表面溫和實則非常固執的三大星座！TOP 1溫順只是禮貌　一旦認定絕不妥協

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

汶萊馬丁王子接地氣戴850元CASIO　孕妻百萬「錶王」不離手

「表面和氣、背後搞鬼」星座Top 3！第一名看似好相處其實有仇必報 除濕機乾衣3要點須知　台電：加一步驟衣服乾更快 星巴克今起「特定品項買一送一」　13款飲品任選現賺一杯 SOGO敦化館「最後周年慶」祭加碼近5年最狂　漢來海港5人同行1人免費 史瑞克式戀愛是什麼？找「條件差」對象反而更安心　背後4大動機曝光 硬撐有礙健康！「4個警訊」代表你壓力已經超標　 越來越少發文了！「社群消失人口」5大性格特點你中了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面