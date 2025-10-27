伯朗北歐風科大概念店登場　7.5秒買到一杯咖啡

▲伯朗咖啡館科大店新開幕。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

伯朗咖啡館繼南京概念店後，於10／20正式開出第二間科大概念店，以「都市客廳 Urban Living Room」為主題，結合丹麥家具、北歐美學與咖啡自取科技，打造可快可慢的多功能空間。店內首度引進全台連鎖咖啡館首創的「Coffee on Tap咖啡自取機」，7.5秒就能等到一杯咖啡，創造設計與科技相容的時尚場域。

科大概念店位於台北科技大學商圈周邊，整體空間以深色木質調搭配大面玻璃窗，引入自然採光。室內設計區分為「快區」與「慢區」兩部分，前半部設有可在7.5秒內完成取用的咖啡自取機，搭配高腳桌與階梯式座位，方便通勤族快速補充咖啡因；後半部則以沙發、低桌與閱讀區營造悠閒氛圍，讓學生與上班族能放慢步調，在木質與綠意間找到屬於自己的節奏。

店內最具話題的「Coffee on Tap咖啡自取機」，主打消費者只需簡單操作，就能在7.5秒內取得一杯具有手沖層次的單品咖啡，並可依喜好選擇冷萃或熱飲，兼顧效率與風味。讓連鎖咖啡館多了新話題，就算是趕公車都能趁空買一杯。

除咖啡外，科大店也推出多款限定美式餐點，包括以蜂蜜厚培根與綿密薯泥夾入酸種麵包的「罪惡厚培根酸種麵包」，還有煎至金黃酥脆、包裹薯絲、酪梨與生菜沙拉的「早餐捲」。另有「松露蛋酪梨酸種麵包」與「雞肉凱薩捲沙拉」等多款輕食選擇，且推出的創意特調飲品滿足學生嚐鮮慾，如「開心抹茶奶蓋椰子美式」與「暖心肉桂伯爵拿鐵」，讓早午餐與下午茶時段都能有豐富選擇。

說到特色店，星巴克10月在苗栗苑裡在稻田旁的「稻香門市」也成話題，門市外觀採用磚紅色牆面結合仿舊設計，並融入在地農業特色，打造具代表性的空間風貌，營造「與自然共處」的慢活咖啡氛圍。

而最有趣的是門市前方的農地與苑裡農會攜手合作，將星巴克Logo巧妙化為「稻田彩繪」，在金黃稻浪間展現咖啡與土地的對話。隨著稻浪搖曳，躍然田野間，為景觀注入全新生命力與辨識度，讓每位顧客在品味咖啡香之餘，也能感受與土地共生的美好。