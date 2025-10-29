fb ig video search mobile ETtoday

男生不回訊息代表不耐煩？　3個步驟讓你決定下一步

>

手機,單身,滑手機,上網（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲擺脫等回覆的輪迴，該從3步驟先開始。（圖／pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個時代訊息溝通變成主流，但快速的生活步調，讓等待回覆的耐心也跟著縮短，對方不回訊引出種種情緒，生氣焦慮、忐忑不安、自哀自憐全都走過一遍，如果你有這種症頭，代表你需要做3個步驟來決定下一步。

▲▼ 滑手機,自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

先冷靜下來，胡思亂想看起來更蠢
聽起來或許很八股，但卻是最重要的一件事之一，而且其實不太容易做，畢竟對方對你很重要。但請再想想，對方不回訊息有千百個理由，或許你通通不想聽，不過情緒高漲對事情本身沒有助益，反而很高機率會越弄越糟，把「對方為什麼還不回？」的想法轉化成「我等對方何時要回？」然後再觀察對方真正的態度，是沒看到、在忙或真的不想回。

▲▼居家、滑手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

停止漫無目的的傳訊
曖昧期的「早安」兩字會讓對方很甜蜜，但進入曖昧期後端，可能就不是這麼回事了，就像感情需要升級一樣，訊息內容應該更有意義或帶有目的性，男生的邏輯跟女生不太相同，多數男性不太喜歡把思考浪費在瑣碎的事情上，或許你覺得他對你感覺淡了，事實上他們只是恢復常態而已，當然這不代表一定要找個理由才能傳訊，只是過於無意義的訊息，不要老積極的覺得對方應該傳個什麼。

▲女性,聚會,化妝,追劇。（圖／pexels）

把重點放回你身上
説到感情的底氣，就是自己而已。先把自己做好，營造出本身的「高價值」，對別人來去才會「無所謂」，高價值最主要不是指你賺多少錢、收入多高，而是自己在人生的獨立性，擁有很多朋友、有豐富精彩的生活行程、自己一個人也能開心、有人生目標、有很多規劃正在進行等，這些都能成就你身上「吸引力」的要素，自己有得忙，就不會花時間在糾結上面，對方也會有更高評價，不會輕易放手。

▲▼ 滑手機,自拍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

關鍵字：

焦慮, 等待, 溝通, 心理, 專家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 運動族必看！營養師激推「8款天然增肌食物」　 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 CASIO聯名《回到未來》　4000元計算機錶勾起80年代回憶 BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面