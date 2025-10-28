fb ig video search mobile ETtoday

雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿

>

記者鮑璿安／綜合報導

當秋冬進入濕冷雨季，防水機能單品不再只是實用選擇，更是展現風格的關鍵，本月兩大跨國聯名話題登場，英倫經典Barbour攜手Levi’s推出油布丹寧系列，而法系潮流Maison Kitsuné則與Hunter共同打造玩趣雨具膠囊系列，雙雙為秋雨季節注入不同面向的時尚語言。

Barbour × Levi’s® 油布工藝邂逅丹寧經典

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列，融合Barbour經典油布與Levi’s丹寧技藝。Spey與Bedale兩款外套以標誌性油布結合燈芯絨領片與弧形車縫線，防風防水也能確保一定的透氣性質。Type II外套則以丹寧與油布雙版本亮相，短版剪裁與格紋內襯細節兼具工裝感與現代時尚氣息。系列同步推出印花T恤、連帽上衣與燈芯絨長褲，價格自NT$2,000至NT$21,000不等，並延伸至「Re-Loved」再造企劃，以修補再生詮釋永續工藝之美。

Maison Kitsuné × Hunter 法日混血演繹英倫雨靴新姿態

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲來自巴黎的Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作，兩者混血重塑Hunter經典Downpour雨靴與防水外套。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 防水單品綜合 。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作，兩者混血重塑Hunter經典Downpour雨靴與防水外套，系列涵蓋男女與童裝，主打黑、米、月桂綠配色，內襯印有Kitsuné標誌性斜紋圖樣，並推出童趣狐狸頭圖案雨靴與T恤。最吸睛的雙品牌標誌，讓戴著Hunter棒球帽的小狐狸成為整個系列的精神象徵。除了雨衣與斗篷外，還推出托特包與亮橘雨傘等配件，全系列將於10月於歐洲與亞洲門市登場。

關鍵字：

Maison Kitsuné, Barbour, Hunter, Levi’s

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

「天生少根筋星座Top 3」公開！　冠軍總是說話太直讓人誤會

舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點

「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 趙露思《許我耀眼》4種穿搭哲學　豪門千金到約會造型超吸睛 梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版 「單身越久越不想戀愛」星座Top 3！第一名太清醒　把自己過好最重要 BLACKPINK高雄演唱會Lisa無名指戒指、Jisoo新手環必須認識 短髮剪對層次更顯臉小！不同臉型層次剪推薦　修飾臉型、自然捲好整理

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面