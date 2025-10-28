雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿

記者鮑璿安／綜合報導

當秋冬進入濕冷雨季，防水機能單品不再只是實用選擇，更是展現風格的關鍵，本月兩大跨國聯名話題登場，英倫經典Barbour攜手Levi’s推出油布丹寧系列，而法系潮流Maison Kitsuné則與Hunter共同打造玩趣雨具膠囊系列，雙雙為秋雨季節注入不同面向的時尚語言。

Barbour × Levi’s® 油布工藝邂逅丹寧經典





▲以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列 。（圖／品牌提供）



以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列，融合Barbour經典油布與Levi’s丹寧技藝。Spey與Bedale兩款外套以標誌性油布結合燈芯絨領片與弧形車縫線，防風防水也能確保一定的透氣性質。Type II外套則以丹寧與油布雙版本亮相，短版剪裁與格紋內襯細節兼具工裝感與現代時尚氣息。系列同步推出印花T恤、連帽上衣與燈芯絨長褲，價格自NT$2,000至NT$21,000不等，並延伸至「Re-Loved」再造企劃，以修補再生詮釋永續工藝之美。

Maison Kitsuné × Hunter 法日混血演繹英倫雨靴新姿態





▲來自巴黎的Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作，兩者混血重塑Hunter經典Downpour雨靴與防水外套。（圖／品牌提供）

Maison Kitsuné與英國傳奇雨具品牌Hunter首度合作，兩者混血重塑Hunter經典Downpour雨靴與防水外套，系列涵蓋男女與童裝，主打黑、米、月桂綠配色，內襯印有Kitsuné標誌性斜紋圖樣，並推出童趣狐狸頭圖案雨靴與T恤。最吸睛的雙品牌標誌，讓戴著Hunter棒球帽的小狐狸成為整個系列的精神象徵。除了雨衣與斗篷外，還推出托特包與亮橘雨傘等配件，全系列將於10月於歐洲與亞洲門市登場。