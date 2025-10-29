fb ig video search mobile ETtoday

蕭邦跳時錶流露禪意　極簡達摩像展靜定力量

▲▼ Chopard,GS 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C Quattro Spirit「圓相」腕錶，2,220,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶蕭邦（Chopard）融合東方哲思與西方工藝，推出三款以倫理道德金打造的L.U.C Quattro Spirit限量版腕錶，將日本文化精髓注入面盤設計，再結合跳時機芯創作L.U.C Quattro Spirit「圓相」、L.U.C Quattro Spirit「武士永曜」及 L.U.C Quattro Spirit「冥想達摩」腕錶，優雅和風錶款搭載長達8日動力儲存的L.U.C 98.06-L 手動上鍊機芯，即使在跳時瞬間能量消耗劇烈的情況下，仍能維持穩定運行，獲得日內瓦印記，三款各限量8只。

▲▼ Chopard,GS 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C Quattro Spirit「武士永曜」腕錶，2,220,000元。

蕭邦三款L.U.C Quattro Spirit限量版腕錶的面盤均以大明火琺瑯製作，「圓相」款錶盤呈現禪宗書法中的圓環，象徵平靜、能量與當下的美感，展現對「不完美之美」的坦然接納；「武士永曜」款則取材自日本軍事史中的破損軍扇圖案，寓意生命的脆弱與逆境中的堅毅精神，面盤的細膩圖案向傳統紡織藝術與武士精神致敬；「冥想達摩」錶款的設計靈感則源自近衛信尹的名作《冥想達摩》，以極簡筆觸呈現禪宗祖師達摩的形象，象徵堅毅不屈與靜定力量，呼應日本諺語「七轉八起」所傳遞的生命韌性。

▲▼ Chopard,GS 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C Quattro Spirit「冥想達摩」腕錶，2,220,000元。

Grand Seiko也將日本美學發揚光大，選擇日本傳統色「勝色」創作腕錶，此深靛藍色之名來自十五世紀戰國平安時代的褐衣（かちえ）發音，代表堅實、內斂的深藍色調，與日本武士追求的質樸精神相契合，被認為可為戰鬥帶來好運，進而運用在武士盔甲設計之中，成為傳統代表色，品牌運用在Evolution 9 Style系列正裝腕錶SLGW007上，特別在面盤雕如白樺樹不規則的紋理，GS藍色面盤略帶褪色感，營造宛如月光灑落時白樺樹林的景致，予人寧靜感受。

▲▼ Chopard,GS 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko Evolution 9 Style系列正裝腕錶的GS藍色面盤錶盤裝飾靈感源自白樺樹不規則的紋理，270,000元。（圖／Grand Seiko提供）

►梅西續約勞力士金錶見證　又是VIP才買得到的隱藏版

►伯爵寶石拼貼面盤有深意　致敬普普藝術大師安迪沃荷

