BTS柾國冰塊腹肌搭丹寧雙倍性感回歸！再度穿上Calvin Klein多圖放送

記者鮑璿安／綜合報導

Calvin Klein 於本季推出全新丹寧系列形象廣告，再度邀請全球品牌大使BTS 成員 Jung Kook（柾國） 領銜演出，整組影像以紐約的都會氣息為背景，透過冷冽光影與強烈線條捕捉柾國的性感張力與自信態度，他也毫不吝嗇展現身材成果，緊實的冰塊腹肌線條，完全是CK男神。





▲Calvin Klein 於本季推出全新丹寧系列形象廣告，再度邀請全球品牌大使BTS 成員 Jung Kook（柾國） 領銜演出。（圖／品牌提供）

由攝影大師 Mert Alas 掌鏡的畫面中，柾國以全丹寧套裝、皮革外套與經典牛仔褲展現多層次的時尚態度。藍色丹寧夾克搭配寬鬆牛仔褲，重現 90 年代的率性街頭氣場；皮革襯衫內襯 CK 經典 Logo 內褲，營造性感與剛強並存的對比；另一套飾有羊毛滾邊的皮革飛行外套則注入冬季街頭的溫度與質感。整體造型在極簡線條中強調結構與比例，讓丹寧呈現出高級時裝般的層次與力量。

本季 Calvin Klein 丹寧系列以 CK Emblem Monogram 為主軸，將品牌標誌轉化為全身壓花印花，讓經典牛仔褲與工裝外套展現全新樣貌。系列中還包括採用 對比縫線與立體褶線設計的木匠褲，以及低腰錐形褲與直筒復古水洗牛仔，呼應復古 90s 風潮。整體設計以俐落剪裁、深色調與高辨識度布紋，體現 Calvin Klein 一貫的極簡性感。Jung Kook 表示：「能再度穿上 Calvin Klein 的經典丹寧讓我感覺很興奮。拍攝現場的能量充滿動感，這次的影像更能展現自信與自由的氛圍。」

同場加映

Barbour × Levi’s® 油布工藝邂逅丹寧經典





▲以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列 。（圖／品牌提供）



以英倫紳士精神與美式粗獷風格為靈感，Barbour與Levi’s以超過兩世紀的傳承為基礎推出限量系列，融合Barbour經典油布與Levi’s丹寧技藝。Spey與Bedale兩款外套以標誌性油布結合燈芯絨領片與弧形車縫線，防風防水也能確保一定的透氣性質。Type II外套則以丹寧與油布雙版本亮相，短版剪裁與格紋內襯細節兼具工裝感與現代時尚氣息。系列同步推出印花T恤、連帽上衣與燈芯絨長褲，價格自NT$2,000至NT$21,000不等，並延伸至「Re-Loved」再造企劃，以修補再生詮釋永續工藝之美。