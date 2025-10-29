陳漢典愛情滋潤更帥　戴MIDO黑錶展沈穩氣質

▲陳漢典以「慢時光」哲學演繹MIDO Multifort TV計時碼錶。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典於金鐘獎頒獎典禮結束後，20日在父母與親友的見證下，到戶政事務所完成結婚登記，正式結為夫妻。成為人夫的陳漢典邁入人生新階段，似乎也有新體悟，戴上MIDO黑色PVD MIDO Multifort TV計時碼錶發表「慢時光」哲學，表示：「有時候看時間不只是看現在幾點，而是提醒自己，慢一點也沒關係。」





▲陳漢典示範MIDO新錶被網友讚婚後更帥。





▲MIDO新款黑色PVD Multifort TV計時碼錶，82,000元。

陳漢典穿上秋裝示範MIDO最新Multifort TV Chronograph計時碼表全新黑色PVD版本，被網友大讚他有愛情的滋潤後更帥了，酷黑錶款更能襯托他的沈穩氣質，復古電視螢幕造型的新錶具備霧面黑錶殼與灰色水平拉絲紋理面盤，巧妙呼應舊式電視掃描線的光影變化，內載Caliber 60自動上鍊機芯，具備60小時動力儲存，採用Nivachron™抗磁游絲，提升穩定性與抗磁性能，防水深度達100米。





▲陳漢典（左）手捧卡地亞紅盒而Lulu大秀求婚鑽戒。（圖／翻攝sunnygirl800424 IG）。

日常陳漢典有MIDO錶當最佳配件，送給老婆Lulu愛的禮物也展現絕佳品味，他選擇法國珠寶品牌卡地亞（Cartier）求婚鑽戒套牢Lulu，小倆口還特別拍了男方捧卡地亞紅盒、女方秀鑽戒的俏皮照片，向大眾宣布喜訊，令人印象深刻。

