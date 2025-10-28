CASIO聯名《回到未來》　4000元計算機錶勾起80年代回憶

▲CASIO推出《回到未來》聯名腕錶CA-500WEBF，4,000元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1985年上映的美國科幻冒險電影《回到未來》》（Back to the Future）融合了科幻、喜劇與青春成長元素，被視為八〇年代最具代表性的電影之一，今年歡慶問世40周年，CASIO特別與環球影業（Universal Pictures）、安培林娛樂（Amblin Entertainment）攜手打造聯名紀念錶CA-500WEBF，4,000元便能入手勾起滿滿懷舊回憶的復古錶，31日正式開賣。





▲CASIO《回到未來》聯名腕錶CA-500WEBF的錶面設計靈感源自電影中時光機尾燈與「OUTATIME」車牌。

由CASIO與UP&E環球產品與體驗事業部（Universal Products & Experiences）共同開發設計的《回到未來》聯名腕錶CA-500WEBF，融合CASIO經典電子錶款設計語彙與電影所代表的時空冒險精神，以1980年代誕生、具備計算機功能的CA-500型號為基礎，錶面設計取材自《回到未來》中標誌性的時光機DeLorean尾燈與「OUTATIME」車牌元素，色彩鮮明的多功能按鍵則呼應片中用以設定穿越日期的「時間迴路」控制面板，而錶背刻有象徵時光機能源核心的虛構裝置「通量電容器」（Flux Capacitor）圖樣，錶帶扣環上印有《回到未來》經典電影標誌。聯名款配備特別設計的外盒包裝，以復古錄影帶造型重現80年代氛圍。





▲CASIO《回到未來》聯名腕錶CA-500WEBF的背蓋刻有象徵時光機運作核心的虛構裝置「通量電容器」。

經常與好萊塢電影合作的美國腕錶品牌HAMILTON（漢米爾頓），近期則與育碧影視合作，讓4款經典腕錶於剛在NETFLIX上架的動畫驚悚影劇《縱橫諜海：死亡監視》中亮相，在劇中出現的錶款分別為探險系列石英腕錶、卡其陸戰遠征系列腕錶、卡其海軍系列Frogman腕錶，以及扮演關鍵角色的卡其航空系列X-Wind Sandstorm腕錶，在動畫之外都能找到對應的實錶，相當有趣。





▲Hamilton 4款經典錶在NETFLIX上架的最新動畫驚悚影劇《縱橫諜海：死亡監視》中亮相。（圖／Hamilton提供，以下同）





▲Hamilton招牌的探險系列石英腕錶在劇中曝光。