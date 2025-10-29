fb ig video search mobile ETtoday

5種說話起手式請小心！別不自覺掉入「情勒陷阱」

>

記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

現代人越來越重視情緒界線，對於「情緒勒索」的敏感度也大幅提升，所謂「情勒式溝通」常常包裹在關心、指責或道德的語氣中，但實際上卻在操控他人的情感，使人感到愧疚、負擔或被逼迫，以下整理出幾種常見、但潛藏情緒勒索危機的語句表現，學會辨識才能守護自己的心理界線。

對談。（圖／sbsdrama.official IG）

1.「我都是為你好」型

這類語句最常見於親密關係或家庭互動中，表面上是關心，實際上卻是否定對方的自主選擇，常見說法如：「我這麼做都是為你好」、「你不聽我的，早晚會後悔」、「我只是希望你過得好而已」，這類語言暗示「只要不照我的方式做，你就是錯的」，使人陷入道德壓力。

2.「你這樣讓我很失望」型

這是透過「情感負擔」來達到控制目的的典型例子，像是：「我原本以為你不是這樣的人」、「你讓我太失望了」、「我這麼信任你，結果你卻這樣對我」，話語中帶有責備與受害者姿態，使對方感到內疚並被迫妥協。

3.「如果你真的在乎我」型

這類話常見於情侶關係中，藉由「愛」來做為操控手段，常見句式：「如果你真的愛我，就應該懂我」、「要是你在乎我，就不會這樣做」、「我不需要你解釋，行動才是證明」，這些語句讓人陷入「愛不夠＝錯誤」的邏輯陷阱。

4.「我都這樣了，你還要這樣對我嗎？」型

這是一種以「受害者姿態」換取他人讓步的手法，例如：「我那麼辛苦，你怎麼還嫌棄我」、「我都快崩潰了，你卻還能那麼冷淡」、「我為你犧牲那麼多，你連這點都不懂」，這種話語讓對方無法理性討論，只能陷入愧疚與妥協。

5.「別人都能，你為什麼不行？」型

這種比較式言語看似激勵，實際上卻是在貶低與否定，像是：「別人都這麼做，你為什麼不行」、「你看人家多懂事」、「我怎麼教都教不會你」，長期聽到這樣的語氣，容易讓人喪失自信、內化成無力感。

關鍵字：

情緒勒索, 情緒, 脾氣, 說話, 溝通

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

早睡早起不是夢！「5個小撇步」幫你準時起床

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來 開賣倒數UNIQLO × NEEDLES試穿心得！千元入手潮牌、推蝴蝶刷毛外套 雨天必收時髦聯名！Hunter小狐狸雨靴、Barbour × Levi’s油布丹寧超實穿 「最受歡迎星座Top 3」揭曉　第１名走到哪都是焦點　 舒淇長髮塞耳後閃耀LV耳骨夾　巧搭耳飾鬆弛感滿點 荷蘭公主穿阿嬤古董衣曝簡樸性格　傳承三代亮麗如昔 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面