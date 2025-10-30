fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起「大杯以上買一送一」　萬聖節2天優惠喝好喝滿

>

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將邁入萬聖節啦，星巴克今（10／30）起一連兩天推出大杯以上好友分享，讓大家在周末前感受一下節慶氛圍，不妨試試星巴克萬聖節季節性飲品「夜幕狂想曲星冰樂」，感受一下黑色魅力，其他店內飲品也享優惠，天氣變冷來杯熱熱咖啡暖身也很不錯，尤其還多賺一杯更療癒啦。85度C周五咖啡日也在明天登場，中大杯咖啡系列均享第二杯半價優惠。

▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）

▲星巴克推出萬聖節限定飲品「夜幕狂想曲星冰樂」。（圖／品牌提供）

星巴克從10／30、10／31連續兩天推出「TRICK OR TREAT 萬聖節 好友分享日」，優惠期間從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。也不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。未提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C在2025年續行「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

▲85度C、星巴克買一送一。（圖／業者提供）

IKEA 則把台灣人熟悉的仙草玩出新花樣，將仙草汁和麥芽糖結合，做成滑順的「仙草霜淇淋」，黑得復古又特別。瑞典餐廳限定的「一刀莓命波士頓蛋糕」則是另一大亮點，黑竹炭蛋糕體中夾入草莓鮮奶油，再插上一把巧克力刀，甜美與驚悚一次到位，拍照上傳絕對吸睛。

▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）▲星巴克、IKEA應景甜點。（圖／品牌提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C, IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

外表老實卻「最容易出軌」星座Top 3 ！第一名壓抑太久動心就回不了頭

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

萬聖節星巴克「大杯以上買一送一」　10／30起連續2天喝起來

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感 不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意 居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」 職場最容易招人嫌的三大星座！掌控欲強、個性苛刻都有　TOP 1城府深愛算計 Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 50歲許路兒仙到不科學　蓬鬆長髮用4百元洗髮精搞定 出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面