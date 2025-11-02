常常感到迷惘是因為不願意將就　在選擇生活過程這就是正常狀態

文／人物誌

常常感到迷惘，是好還是不好？你也常覺得自己總是很迷惘嗎？特別是踏入社會後，在職涯上猶豫不決、對生活方式抱持懷疑態度，甚至在日常選擇上都顯得過度思考。在旁人眼中，可能會被認為是優柔寡斷、缺乏行動力，好像常常不知道自己要什麼。但其實仔細探究，有這樣特質的人，大多是因為不願意將就。

▲常常感到迷惘，有這樣特質的人大多是因為不願意將就。（圖／unsplash，下同）

有意義的目標，才值得投入時間

踏入職場後，這樣的特質其實更容易察覺。許多人會在第一份工作後，迅速適應職場文化，甚至願意在不太滿意的崗位上待上數年，只為了穩定的收入與職業生涯。

但迷惘型的人不太能接受這種安排。他們可能在工作幾個月後就會開始質疑自己：「這真的是我要的嗎？」然後就會經常換工作，或選擇暫停工作去進修、旅行、重啟規劃。

這不是因為他們沒有目標，反而是因為目標必須具有足夠的意義與吸引力，才值得投入時間與生命。他們不願接受差不多就好的職場現實，也不想接受無感的日常。他們所追求的，可能不只是高薪或職位，而是更有價值感、創造力或自主空間的工作模式。

迷惘的人，其實更了解自己不要什麼

這樣的人在生活中也顯得難以安定。無論是選擇住哪裡、跟誰交往、用什麼方式過日子，他們總是比別人花更多時間考慮。他們不喜歡被制式的模板綁住，也不接受「因為大家都這樣」的生活邏輯。

當然，不願將就與過度理想化之間的界線很細。堅持自己想要的生活，很容易被現實消磨成一種遲疑與逃避。也確實，有些人會在不將就的旗幟下，不斷延遲行動，進而陷入真正的迷惘。但不能忽視的是，很多看似迷惘的人，其實比一般人更清楚知道自己不要什麼。

迷惘，其實很好，也很正常。每個年紀都會有這樣的時候，也正因為有在思考與規劃未來，所以才會迷惘。即使我們的社會並不善待這樣的狀態，但這不就是我們在尋找、在選擇生活的一個過程嗎？

容易迷惘，是因為在意生活品質、重視價值一致。不輕易下決定，不是因為懶惰，而是因為不想把時間、情感、能力，浪費在錯的地方。走得慢，也許只是因為還在確認，這條路是不是值得走一輩子。

