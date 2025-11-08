fb ig video search mobile ETtoday

「別一直覺得別人很可憐」　收起過度同情心學會用更成熟的共感陪伴

文／人物誌

你會常常覺得別人很可憐嗎？像是聽到朋友失戀、親戚家出事或是誰誰誰正在人生低谷時，當你聽到他們的遭遇，會不會不由自主的冒出一句：「好可憐喔。」

這句話是出於本性的同理，亦是一種習慣。我們總是太習慣的先去同情、憐憫別人，可是大部分的人應該都不喜歡被覺得可憐吧？而且人生的難題誰都無法倖免，只是這一刻不是你而已。

▲我們總是太習慣的先去同情、憐憫別人。（圖／tvN，下同）

當你在低谷時，希望別人怎麼看你？

說別人好可憐，有時也不是惡意，而是一種自然反應。可是這樣的心態，其實容易讓別人感到不舒服。

因為當一個人正在面對低潮、處理生活裡的亂流時，他一定不希望被當成受害者看待。試想，如果今天是你在谷底，你會希望別人怎麼看你？

多數人一定不希望被當成可憐蟲，而是希望有人能對你說：「這段時間你應該很辛苦吧。」這句話看似細微，給人的感受卻差很多。它沒有把人放在弱勢的位置，而且這樣的回答，也能讓對方的低潮被理解。

不必把每個悲傷都放大成悲劇

我們之所以容易陷入同情的視角，可能是因為太怕不快樂、太希望一切的一切都安好。於是當看到別人受傷時，我們就急著貼上一個情緒標籤，好讓自己覺得有在關心、有在行動。

但人生並不是誰比較幸運、誰比較悲慘的比賽。每個人都有不為人知的時刻，有些人選擇低調、有些人選擇分享。當我們把別人的故事看成悲劇，也是在無意中剝奪他們面對難關的勇氣。

其實，人往往在經歷困難後，反而會變得更強韌，並不需要被過度的同情。

把「可憐」換成「辛苦了」

當我們聽到朋友說「最近有點難過」，或是看到誰的生活卡關時，試著對他說：「辛苦了。」這三個字，有著不去定義他人的溫柔，不會讓人有在一旁看戲的感覺，而是在站在相同的位置，在旁默默陪伴。

真正的溫柔，是不過度的同情，而是能共感他人的痛苦。別急著用同情心包裝你的關心，留一點空間給彼此，讓對方知道，他能有一個可以傾訴、依靠的對象，這樣就足夠了。一句「辛苦了」比「好可憐」更能讓人覺得被理解。那不是冷漠，而是一種更溫柔、更平等的善意。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

人物誌, 同情心, 人際關係, 情緒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

