火鍋吃得滿足又不發胖！5個聰明小技巧大公開

▲吃火鍋其實有很多學問。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

火鍋是許多人聚餐時最愛的選擇，但是一個不注意，就可能讓熱量暴增。其實只要掌握幾個聰明的小技巧，就能讓你吃得滿足又不發胖。

#挑選清淡的湯底

清湯、蔬菜湯、昆布湯或番茄湯是相對低脂的選擇，盡量避免麻辣鍋、牛奶鍋或重奶油湯，這些湯底油脂高、含鈉量也多，容易造成水腫，若想保留風味，可以在湯滾後撈掉浮油，減少攝取的隱形熱量。

#「蔬菜先行、蛋白質後上」為原則

吃東西也要注意先後順序，建議先吃青菜、菇類、豆腐、冬粉或蒟蒻，能增加飽足感，避免一開始就大口吃肉導致熱量爆表。肉類可選擇油脂較少的部位，如雞胸肉、瘦牛肉、豬里肌或海鮮，減少脂肪攝取。豆製品如豆腐、豆皮是植物性蛋白的好來源，也能取代部分肉類。

#避開醬料的熱量陷阱

花生醬、沙茶醬熱量高，一湯匙就超過100大卡，可改用日式醬油加蔥花、蒜末或蘿蔔泥提味，或用少量辣椒、香菜、檸檬汁調成清爽沾醬，風味一樣豐富卻更輕盈。

#放慢進食速度

飲食節奏也會影響飽足感，建議慢慢吃，邊聊邊夾菜，讓身體有時間產生飽足訊號，不容易吃過量。飯、麵、年糕等澱粉類則放在最後少量品嚐，避免一開始就攝取過多碳水。

#火鍋湯不能喝多

容易一口接一口的火鍋湯，就是容易發胖的關鍵，火鍋湯淺嚐即可，若想喝東西可以搭配無糖茶或是檸檬水幫助代謝。