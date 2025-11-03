包開箱／林志玲曬靜奢風Delvaux新包Brillant Tempo！柔軟輕盈設計重點揭曉

記者鮑璿安／專題報導

隨著靜奢風當道，雋永和實用性逐漸成為民眾在選擇包款時的首要條件，而比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來全新Brillant Tempo包款，作為旗下代表性包款Brillant系列的延伸新作，以更加柔軟和輕盈的姿態亮相，連女星林志玲和楊謹華都已經搶先拎上，絕對是下半年相當矚目的包款！





▲比利時皇室御用品牌Delvaux 在秋冬時節帶來全新Brillant Tempo，作為旗下代表性包款Brillant系列的延伸新作，以更加柔軟和輕盈的姿態亮相 。（圖／品牌提供）

Delvaux 被譽為「現代手袋的發明者」，早在 1908 年便申請了全球第一個現代手袋專利，並推出經典的 The Princesse 手袋，開啟了奢華皮具的新篇章。在品牌超過三千件珍貴歷史檔案中，許多作品已成為時尚史上的里程碑，例如1958 年誕生的 The Brillant 以建築感線條奠定優雅象徵；1967 年的 The Tempête 帶來率性與結構的平衡；而 2022 年的 The Lingot 則以雕塑般的金屬鎖扣成為新世代代表作。

延續 1958 年誕生的傳奇設計 Brillant 的靈魂，全新的Tempo不僅保留經典的建築感輪廓與標誌性馬蹄形金屬扣環，更在結構、皮革與比例上進行細膩革新，讓經典在現代節奏中煥發新生。不同於 Brillant 系列的挺括結構線條，Brillant Tempo 以更加柔軟的袋身與輕盈輪廓呈現出自然律動之美。並採用全新 Allure Calf 小牛皮製成，皮質細緻柔滑、紋理自然，觸感如第二層肌膚般貼合。亮點之一還在於包身的多變性質，整體採用「雙重結構設計」，上蓋可敞開或閉合，搭配可調節長短的肩帶，實現從手提到肩背的自由轉換，閉合時線條優雅貼合肩線，展開時則展現率性瀟灑的隨性氣場 。而且不需要擔心容量，後側也提供貼心的拉鏈能夠直接取物。

包款的立體弧度與柔軟摺線呼應 Tempo 名稱中的「節奏」意象，每一處曲線都經由手工裁縫師精準縫合，工藝與美感並存。從標誌性的 D 形金屬扣環到包身下緣自然垂墜的皮革流線，都象徵 Delvaux 對「優雅日常」的詮釋。色調部分推出五款溫潤色選，包括肉桂棕、頁岩綠、冷調灰、石膚灰與經典黑，呼應秋冬的靜謐氛圍。

楊謹華以一襲飄逸黑色長洋裝配上肉桂棕 Brillant Tempo，整體造型乾淨俐落卻不失柔和氣質，她隨性地肩背包款，展現自由且從容的都會優雅。林志玲則選擇頁岩綠款式搭配白色毛呢外套與印花長裙，營造出秋冬柔光般的浪漫層次，綠色皮革在金屬扣環的襯托下更顯溫潤，整體造型既高貴又自然，散發從容自信的女性力量。

