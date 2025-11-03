超可愛美妝聯名畫上貓頭鷹　隱藏的幸福寓意很暖心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

美妝的限定單品每次都有超可愛的包裝，讓人想要收藏起來，近期就有多款值得收藏的單品，不僅可以自己擁有，但同時也很適合年末送禮，絕對可以擁有。

＃IPSA × MAISON SPECIAL 美膚保水菁華棒（橘／綠蓋）

像是冬季妝前保濕是很重要的關鍵，像是美膚保水菁華棒就可以很快加強局部乾燥，而且外出攜帶也很方便，小小一支就可以迅速滋潤肌膚，而且後續補妝也能夠先滋潤肌膚再補上粉底，與MAISON SPECIAL合作將原本的銀色設計改成繽紛亮麗的色彩，更顯得活潑個性。

＃ORBIS 櫻花滋潤護手霜－童心彩繪版



貓頭鷹在日文中常被寫作「福來朗」或「不苦勞」，象徵招來幸福的吉祥之鳥，ORBIS將櫻花滋潤護手霜在年末設計出非常可愛的包裝，淡淡的紫色基底加上可愛的貓頭鷹設計，連保養的時刻都可以擁有幸福感，獨特添加Lipidure-NR所形成防禦膜，可以長時間打造持久滋潤呵護。

＃MIRAE未來美 X Bunni Konbiny兔子便利商店

針對雙11的購物節，未來美攜手人氣IP的Bunni Konbiny兔子便利商店，只要在官方網站消費滿2000元，就可以獲得Bunni Konbiny吊飾購物袋、毛毯、伸縮皮票夾；而且季節適逢肌膚容易缺水的冬季，像是：EX 8分鐘極速補水面膜、PDRN外泌體新生面膜等，都是很好的入手單品。