fb ig video search mobile ETtoday

超可愛美妝聯名畫上貓頭鷹　隱藏的幸福寓意很暖心

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

美妝的限定單品每次都有超可愛的包裝，讓人想要收藏起來，近期就有多款值得收藏的單品，不僅可以自己擁有，但同時也很適合年末送禮，絕對可以擁有。

＃IPSA × MAISON SPECIAL 美膚保水菁華棒（橘／綠蓋）

IPSA,ORBIS,MIRAE,未來美,Bunni Konbiny,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

像是冬季妝前保濕是很重要的關鍵，像是美膚保水菁華棒就可以很快加強局部乾燥，而且外出攜帶也很方便，小小一支就可以迅速滋潤肌膚，而且後續補妝也能夠先滋潤肌膚再補上粉底，與MAISON SPECIAL合作將原本的銀色設計改成繽紛亮麗的色彩，更顯得活潑個性。

＃ORBIS 櫻花滋潤護手霜－童心彩繪版

IPSA,ORBIS,MIRAE,未來美,Bunni Konbiny,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

貓頭鷹在日文中常被寫作「福來朗」或「不苦勞」，象徵招來幸福的吉祥之鳥，ORBIS將櫻花滋潤護手霜在年末設計出非常可愛的包裝，淡淡的紫色基底加上可愛的貓頭鷹設計，連保養的時刻都可以擁有幸福感，獨特添加Lipidure-NR所形成防禦膜，可以長時間打造持久滋潤呵護。

＃MIRAE未來美 X Bunni Konbiny兔子便利商店

IPSA,ORBIS,MIRAE,未來美,Bunni Konbiny,聯名,美妝。（圖／品牌提供）

針對雙11的購物節，未來美攜手人氣IP的Bunni Konbiny兔子便利商店，只要在官方網站消費滿2000元，就可以獲得Bunni Konbiny吊飾購物袋、毛毯、伸縮皮票夾；而且季節適逢肌膚容易缺水的冬季，像是：EX 8分鐘極速補水面膜、PDRN外泌體新生面膜等，都是很好的入手單品。

關鍵字：

IPSA, ORBIS, MIRAE, 未來美, Bunni Konbiny, 聯名, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿 6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝 鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了 看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面