fb ig video search mobile ETtoday

許瑋甯超仙美照公開！銀色CHANEL 25迷你包搭雙色鞋現身新加坡

>

記者鮑璿安／綜合報導

許瑋甯今年8月升格媽媽，而她最近積極回歸幕前，身為香奈兒品牌大使的她近日現身新加坡，以一身極具女性柔美與率性並存的造型為 CHANEL 2025/26 CRUISE 度假系列揭開序幕，而大秀也將於11月4日正式移師新加坡。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲許瑋甯以一襲簡約絲質背心搭配直順長髮，整體造型散發自然光澤，她肩背一款銀色 CHANEL 25 迷你包。（圖／品牌提供）

許瑋甯以一襲簡約絲質背心搭配直順長髮，整體造型散發自然光澤，她肩背一款銀色 CHANEL 25 迷你包，金屬鍊帶細節在陽光下閃爍出迷人光影，優雅又不失個性。包款以品牌經典菱格紋為基底，搭配柔軟小牛皮與金屬扣環，兼具復古與現代氛圍，呼應度假系列「自由與光影」的主題。

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲▼ 香奈兒 。（圖／品牌提供）

此外，她換上丹寧褲與黑白雙色皮穿鍊高跟涼鞋，以率性姿態演繹法式休閒的高級感。鞋款延續CHANEL經典雙色設計，米白與黑色鞋頭形成視覺焦點，金屬穿鍊細節呼應包款鍊帶，整體搭配充滿層次卻不顯繁複。

同場加映

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

▲限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包 。（圖／品牌提供）

▲▼bv 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta台南新光三越新天地專門店此次改裝除了呈現更加完整的包款、鞋履以及配件單品之外，也首度引入時裝系列，還特別帶來限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包。運用高級長毛羊皮打造，並採用深藍色丹寧布料結合毛呢質感，展現柔軟與結構之間的平衡。Andiamo以結飾金屬鏈條為亮點，兼具實用與時尚；而Pinacoteca則以更柔軟的線條詮釋日常隨性，無論搭配休閒或正式造型皆能呈現現代義式風格，結合蓬鬆質地，是寒冬中最具話題的高質感選擇。

關鍵字：

時尚, 許瑋甯, CHANEL, 新加坡, 限定單品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿 6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝 鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了 看似冷漠「其實是慢熱」星座Top 3！第一名先冷後甜越了解越上癮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面