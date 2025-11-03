許瑋甯超仙美照公開！銀色CHANEL 25迷你包搭雙色鞋現身新加坡

記者鮑璿安／綜合報導

許瑋甯今年8月升格媽媽，而她最近積極回歸幕前，身為香奈兒品牌大使的她近日現身新加坡，以一身極具女性柔美與率性並存的造型為 CHANEL 2025/26 CRUISE 度假系列揭開序幕，而大秀也將於11月4日正式移師新加坡。

▲許瑋甯以一襲簡約絲質背心搭配直順長髮，整體造型散發自然光澤，她肩背一款銀色 CHANEL 25 迷你包。（圖／品牌提供）

許瑋甯以一襲簡約絲質背心搭配直順長髮，整體造型散發自然光澤，她肩背一款銀色 CHANEL 25 迷你包，金屬鍊帶細節在陽光下閃爍出迷人光影，優雅又不失個性。包款以品牌經典菱格紋為基底，搭配柔軟小牛皮與金屬扣環，兼具復古與現代氛圍，呼應度假系列「自由與光影」的主題。

此外，她換上丹寧褲與黑白雙色皮穿鍊高跟涼鞋，以率性姿態演繹法式休閒的高級感。鞋款延續CHANEL經典雙色設計，米白與黑色鞋頭形成視覺焦點，金屬穿鍊細節呼應包款鍊帶，整體搭配充滿層次卻不顯繁複。

▲限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta台南新光三越新天地專門店此次改裝除了呈現更加完整的包款、鞋履以及配件單品之外，也首度引入時裝系列，還特別帶來限定單品「Andiamo」與「Pinacoteca」手提肩背包。運用高級長毛羊皮打造，並採用深藍色丹寧布料結合毛呢質感，展現柔軟與結構之間的平衡。Andiamo以結飾金屬鏈條為亮點，兼具實用與時尚；而Pinacoteca則以更柔軟的線條詮釋日常隨性，無論搭配休閒或正式造型皆能呈現現代義式風格，結合蓬鬆質地，是寒冬中最具話題的高質感選擇。