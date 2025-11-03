fb ig video search mobile ETtoday

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」

>

▲▼淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」。（圖／Unsplash）

▲擁有良好的睡眠品質對現代人來說是奢求。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近晚上睡不好，即便睡著也很淺眠？想要改善睡眠品質，營養師高敏敏建議可以補充好眠營養素，吃對東西幫助快快入睡，同時也提醒睡前有3種食物不要碰，以免影響睡眠。

#礦物質鈣

營養師高敏敏表示，鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，像是補充小魚乾、豆乾、牛奶、杏仁、莧菜，都有穩定神經、放鬆肌肉 避免半夜抽筋的功效。衛福部建議，成年人每日鈣質攝取量為1000mg，13-18歲的青少年為1200mg。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#礦物質鎂

鎂可以提升褪黑激素、降低皮質醇，使睡眠品質更好，不只如此更是與肌肉的放鬆和收縮相關，補充足夠的鎂，還能幫著血管放鬆、降低血壓，像是黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜都是好選擇。

#色胺酸

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，身體補充色胺酸後，會先組成血清素來幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素幫助睡眠，建議補充起司、雞胸肉、豬里肌、雞蛋、黑豆等食材。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#維生素B2、B6

維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，和維生素B2一起作用，可幫助合成血清素，使色胺酸轉換成褪黑激素幫助睡眠。富含維生素B2、B6的食物包括牛奶、燕麥、瘦肉、魚類、堅果種子類、豆蛋類。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

除了以上營養素以外，營養師也建議睡前避免吃3種食物，以免睡不好。

1.高熱量宵夜：增加腸胃負擔、胃酸逆流、火燒心。

2.酒精：看似助眠，其實酒精代謝容易淺眠，使睡眠品質更差。

3.咖啡因飲品：（像是茶飲、咖啡、可樂）過量的咖啡因會刺激交感神經，容易抑制睡意。

關鍵字：

睡眠, 營養素, 入眠, 飲食, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

下雨天也有好心情！「奶油色雨靴」超可愛　厚底設計悄悄增高瘦美腿 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 孫芸芸海濱度假洞洞裝吸睛　隨手曬200萬卡地亞行頭 濱崎步穿20萬LV滑雪裝好貴氣　背13萬娃娃包卡哇伊 6款秋冬輕奢通勤包！Cafuné、Gianni Chiarini百搭時髦又好裝 《許我耀眼》趙露思焦糖深棕髮色超顯白！同款染髮推薦　不怕布丁頭 鞋頭年度必收！本週人氣球鞋盤點　NB聯名、AJ1 Low OG紅白黑配色來了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面