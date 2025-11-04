fb ig video search mobile ETtoday

戴資穎變UNIQLO大使！公開機能外套推薦款式　親自示範「台式溫暖」

記者鮑璿安／綜合報導

台灣冬季濕冷多變，外套成為通勤與出遊的首選單品，今年 UNIQLO 迎來來台 15 週年，特別邀請世界球后戴資穎擔任品牌大使，親自演繹最懂台灣氣候的「台式溫暖」系列，她也不藏私公開了推薦款式，展現從球場到生活的自在穿搭哲學。

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲戴資穎在 UNIQLO 全新形象照中，她以清新自然的造型出鏡，穿上專為台灣氣候企劃打造的高機能外套。（圖／品牌提供）

戴資穎表示：「是大家的支持，讓我能在風雨中勇敢前行。不打球的時候，我最喜歡感受平凡生活，享受屬於我的台式溫暖。」在全新形象照中，她以清新自然的造型出鏡，穿上專為台灣氣候企劃打造的高機能外套，在晴朗與微濕的場景間，自在展現冬日能量。她推薦的第一款單品是 防風刷毛連帽外套，以防潑水外層與防風薄膜夾層結合細緻刷毛內裏，兼顧保暖與透氣。設計上加強袖口與帽沿防灌風細節，是騎機車族與通勤族的冬季救星。本季女裝升級為雙面可穿設計，更推出男裝款式，從城市通勤到戶外活動都能輕鬆應對。

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲女裝、男裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套售價 NT$1,990。（圖／品牌提供）

▲▼ ｕｑ 。（圖／品牌提供）

▲女裝 防風刷毛雙面連帽外套售價 NT$1,490。（圖／品牌提供）

另一款推薦的 PUFFTECH 輕暖科技連帽外套則以「抗濕冷」為主打。外層具備防潑水加工，可抵擋細雨與濕氣；內裏使用 PUFFTECH 蓄熱科技纖維，即使在濕度高達 90% 的台灣冬天，仍能維持輕盈蓬鬆的穿著感。系列同時推出背心、長大衣與 JW ANDERSON 聯名設計，滿足多樣穿搭需求。為慶祝 15 週年，UNIQLO 將於 11 月 8、9 日在華山文創園區 舉辦「熱力製造所」快閃活動，邀請民眾體驗小戴同款高機能服飾。參加者可現場試穿新品、體驗次世代保暖科技，還能獲得滿額優惠券與限量 HEATTECH 極暖喀什米爾混紡長袖 T 恤。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

UNIQLO, 戴資穎, 外套, 冬季, 台灣

ET Fashion

