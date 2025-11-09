fb ig video search mobile ETtoday

IKEA雙11購物節官網滿6千折6百　換季家具99元起入手

記者蔡惠如／綜合報導

雙11購物節進入倒數，IKEA在11／12前推出限時線上購物活動，全站滿6,000元折600元、滿11,000元折1,100元，從沙發床、衣櫃、地毯到收納小物等換季家居商品也同步特惠，部分新品單件價低至99元，既可單買大件家具，也能以湊單方式入手實用生活用品。

▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供） ▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA雙11官網優惠，FRIHETEN轉角沙發床，原價14,990元。（圖／品牌提供）

面對秋冬換季需求，IKEA也趁雙11話題來衝一波優惠，床下有儲物空間的FRIHETEN轉角沙發床，可放置棉被與靠墊，拉出底座即可變成床鋪，超適合小宅，原價14,990元，雙11線上購物節推出現折1,100元優惠。

▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供） ▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供）

▲HAUGA滑門衣櫃售價6,999元；RÅDMANSÖ六抽屜櫃，售價6,999元。

此外其他針對小空間需求的HAUGA滑門衣櫃，內含吊掛區與可調整層板，適合收納厚外套與毛衣。原價6,999元，活動期間現折600元；RÅDMANSÖ六抽屜櫃以深胡桃木紋搭配黃銅旋鈕設計，結構穩固且抽屜容量大，同樣享現折600元優惠。

▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供） ▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供）

▲HOTELLRUM長毛地毯，售價4,299元；OSKARSHAMN收納椅凳，售價2,999元。

而準備入冬，氛圍小物也能考慮加碼一下，包括售價4,299元的HOTELLRUM長毛地毯，以及售價2,999元、可放置可放置毛毯或冬季小物的OSKARSHAMN收納椅凳，黃色調外觀呼應秋冬暖色的STOCKHOLM 2025桌燈，售價1,799元也是好選擇。

▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供） ▲IKEA雙11官網優惠。（圖／品牌提供）

▲PÄRKLA收納盒，售價99元。

換季必備的收納也有好物，TIGERFINK分格式收納組以米橘配色打造柔和童趣風格，三層分格方便分類玩具與衣物，售價499元；新品 PÄRKLA收納盒則採輕巧可摺疊設計，半透明白色外觀可直接看見內容物，高效率分類不必掀蓋查找。售價99元，是今年IKEA雙11湊單最超值的入門選擇。

雙11活動僅限官網購物適用，即起至11／12期間，所有滿額折扣於結帳時自動折抵。除了精選換季商品，其他家具與家飾用品也享相同滿額優惠。

▲HOLA雙11優惠祭設計單品2.3折起。（圖／業者提供）

▲HOLA「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」 升級回歸，活動期間搭配滿千折百優惠，入手價只要 1,580 元。

HOLA即起至11／12雙11活動期間，官網祭出全站9折優惠，單筆滿2,800元折300元、滿4,000元折500元，還可搭配LINE Pay折價券滿1,111元再折111元。除主活動外，官網同步推出「限時爆品」、「超值多入組」、「搶先換季」、「有感降價」四大專區，數百款商品推出限時下殺促銷，不妨有空去刷一下，說不定會搶到好貨。

11／6起進入第二波「暖冬開搶」檔期，12／24前推出保暖專區，主力商品「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」升級回歸，經測試升溫效果較一般被高出2.4度C，特價1,580元。另有「WARM TOUCH石墨烯保暖雙面毯」兩件合購2,490元、平均每件1,245元。「WARM TOUCH石墨烯針織保暖拖鞋」也推出兩雙599元的特價，從床品到拖鞋一次備齊冬季保暖需求。

關鍵字：

IKEA, 雙11優惠, 線上購物節, 換季家具, 居家收納, 秋冬寢具, FRIHETEN沙發床, HAUGA衣櫃, RÅDMANSÖ抽屜櫃, PÄRKLA收納盒, HOTELLRUM地毯

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

