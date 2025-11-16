2025聖誕香氛蠟燭零失誤清單　頂級奢華到親民交換禮物全包

fb ig video search mobile ETtoday

>

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲香氛蠟蠋送禮首選。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

「香氛蠟燭」能瞬間點燃節慶氛圍、承載滿滿心意的完美禮物，它不僅是嗅覺的饗宴，更是視覺的藝術品。2025年的聖誕季，各大香氛品牌紛紛獻上最精彩的創作：Acqua di Parma將義大利的經典甜點化為香氣；MFK為標誌性的冷杉換上雪白新裝；Aesop展現充滿哲思的送禮美學；STONEGLOW則帶來親民的能量療癒。無論你的預算多少、送禮對象是誰，都能在這份清單中，找到那款能點亮冬夜的命定香氣。

Acqua di Parma限量版香氛蠟燭

來自義大利的Acqua di Parma每年推出的香氛禮盒總是吸引無數香氛迷的目光，不僅能買來收藏，當作年末聖誕贈禮也非常適合，尤其香氛蠟燭更是鐵粉首選，三款香氛分別為BOSCO帶來阿爾卑斯森林氛圍，散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣。Panettone重新詮釋米蘭經典甜點香氣，融合閃亮柑橘與溫暖香草。聖誕常見的Torrone（義大利牛軋糖）捕捉冬日甜點的溫暖氣息，帶有烘培開心果、苦橙、芝麻、可可以及奶油牛軋糖香。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲Acqua di Parma 靜謐雪松金色假期限量版香氛蠟燭200g／3,400元、濃情潘尼金色假期限量版香氛蠟燭200g／3,400元、甜蜜托尼金色假期限量版香氛蠟燭200g／3,400元。（圖／廖怡婷 攝）

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲Acqua di Parma 金色假期香氛蠟燭禮盒（靜謐雪松｜濃情潘尼｜甜蜜托尼）70g*3／5,700元。（圖／品牌提供）

今年台灣更首度引進聖誕頂級限量大師傑作系列（Masterpieces），此系列以雕塑性物件為主，汲取多洛米蒂山脈的視覺語彙與阿爾卑斯工藝傳承。該系列透過每一個表面、紋理與細節展現了義大利工藝，限量版香氛蠟燭採用刷紋陶瓷容器，表面覆以手工筆觸紋理質感，蓋子則為純手工雕刻木製，亦可作為展示底座。香氣選擇則包括了今年的三款聖誕限定香氣：甜蜜托尼、靜謐雪松以及濃情潘尼。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲Acqua di Parma 濃情潘尼金色假期工藝限量版香氛蠟燭500g／22,800元、甜蜜托尼金色假期工藝限量版香氛蠟燭500g／22,800元、靜謐雪松金色假期工藝限量版香氛蠟燭500g／22,800元。（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian 香氛蠟燭

Maison Francis Kurkdjian今年聖誕更首度精選過往暢銷的香氛蠟燭改版再創新，連同限量耶誕冷杉香氛蠟燭以及精選今年限量推出的親密系列香氣共推出六款全新香氛蠟燭，每一款皆由義大利匠心打造的玻璃工藝，將香氣幻化成色彩斑斕、半透光感的高級燭杯。同時亮相全新薄度的金色LOGO燭蓋，將品牌獨有的設計語彙凝聚於此，融合聖誕氛圍的全新優雅設計。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲Maison Francis Kurkdjian 2025 Mon beau Sapin限量耶誕冷衫蠟燭 300g／4,180元、永恆之水蠟燭 300g／4,500元、水晶之燄蠟燭 300g／4,900元、深宵印象蠟燭300g／4,500元。（圖／品牌提供）

Aesop 芳香蠟燭限定包裝

今年Aesop以居心香映，隅隅生悅為主題，展現氣度非凡的慷慨姿態，推出迄今規模最盛大的季節性禮盒系列，針對各式空間悉心設計，提供滿足不同對象的送禮提案。在Aesop店舖空間，也可設計個性化的限定自訂禮盒，傳遞別出心裁的專屬心意。此外，於五間間邊店也推出節慶期間限定的芳香蠟燭禮盒紙套。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲Aesop 芳香蠟燭限定包裝。（圖／品牌提供）

STONEGLOW自然元素系列香氛燭杯

靈感來自大自然的八大元素，傳遞平衡與和諧，宛如嗅覺版的能量療癒。每款可以燃燒約40小時，特別推薦有薰衣草薄荷味道的「月色MOON」、苦橙香菜的「能量ENERGY」、輕柔甜美花香的「微光LIGHT」，陪伴你在生活的不同時刻，還能有舒緩放鬆的效果。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲STONEGLOW 自然元素系列香氛燭杯／1,100元。（圖／品牌提供）

STONEGLOW 香氛蠟

除了蠟燭也很推這款香薰座，搭配香氛蠟、純香精油，瞬間改變居家氛圍。即使不點燃香氛蠟的味道也十分療癒，親民價格也適合當成聖誕交換禮物。

2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包

▲STONEGLOW 簡約陶瓷香薰座／650元、香氛蠟 124g（約10片）／900元。（圖／品牌提供）

