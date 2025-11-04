fb ig video search mobile ETtoday

小S二女兒Lily拿下內衣代言　身上「運動褲裙」媽媽打匹克球也能穿

>

▲▼小S二女兒Lily出席黛安芬Triumph Athleisure快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲Lily人氣相當旺，身穿運動套裝好身材藏不住。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

小S二女兒許韶恩（Lily）今（4日）出席黛安芬運動系列代言活動，以一身藍色運動套裝現身，身為最美星二代，人氣也旺到不行，除了吸引大批媒體採訪，不少路人也駐足圍觀。

▲▼小S二女兒Lily出席黛安芬Triumph Athleisure快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）

Lily首次代言內衣品牌，坦言自己有點緊張，但更多的是期待，因為這次黛安芬的全新城市律動系列，算是一個品牌的嘗試，而自己也以一個全新的開始代言，很開心能一起邁向新的旅程，她分享，以往的黛安芬比較優雅，這次代言的新系列比較年輕又有活力，是自己日常都會穿著的系列，像是外出買個早餐、上學，甚至去運動也相當適合，因為穿起來相當親膚透氣，真的很舒適。

▲▼小S二女兒Lily出席黛安芬Triumph Athleisure快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼小S二女兒Lily出席黛安芬Triumph Athleisure快閃店活動。（圖／記者周宸亘攝）

她也提到整個系列最推薦運動美背內衣，因為穿起來很修身，不管是內搭或是外穿去運動都沒問題，像是媽媽（小S）最近喜歡去打匹克球，自己身上的運動褲裙就很適合給媽媽穿，這款系列可以讓大家在時尚和舒適之中找到平衡點。現場她也向粉絲們喊話，品牌快閃店從即日起至11/18，現場不僅有展示全新城市律動系列，還有拍貼機，趕快過來逛逛一起拍出好看的照片！

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲EASY SHOP電商優惠開跑。（圖／品牌提供）

EASY SHOP即日起至11/16 推出超過百款人氣內衣與內褲組合優惠，從人氣爆款「Miss Audrey防擴雙C蠶絲內衣」及多款經典年度暢銷機能內衣祭出買一送一超狂優惠，到熱銷無鋼圈與舒適機能款內衣「2件$1111」、「3件$1111」及內褲「5件$511」、「5件$1111」的神級拼購組合，並且於活動期間官網消費贈禮；更獨家推出消費不限金額即可以$211加購價獲得Minghan H.｜名涵聯名2026年插畫筆記本。

關鍵字：

小S, Lily, 代言, 黛安芬, 內衣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

一言不合就翻臉！情緒易炸裂星座Top 3　天蠍一旦冷掉難挽回

淺眠、難入睡？營養師提醒：睡前少碰「3種食物」 勞力士官方認證中古錶台灣開賣　熱門「綠水鬼」買得到 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 戴資穎變UNIQLO大使！公開機能外套推薦款式　親自示範「台式溫暖」 Swatch月亮被海狸咬一口 　11月滿月錶5日開搶 伯朗咖啡館科大概念店吹北歐風　首創7.5秒咖啡自取用Z世代習慣打造餐飲 《許我耀眼》趙露思焦糖深棕髮色超顯白！同款染髮推薦　不怕布丁頭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面