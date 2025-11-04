小S二女兒Lily拿下內衣代言　身上「運動褲裙」媽媽打匹克球也能穿

▲Lily人氣相當旺，身穿運動套裝好身材藏不住。（圖／記者周宸亘攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

小S二女兒許韶恩（Lily）今（4日）出席黛安芬運動系列代言活動，以一身藍色運動套裝現身，身為最美星二代，人氣也旺到不行，除了吸引大批媒體採訪，不少路人也駐足圍觀。

Lily首次代言內衣品牌，坦言自己有點緊張，但更多的是期待，因為這次黛安芬的全新城市律動系列，算是一個品牌的嘗試，而自己也以一個全新的開始代言，很開心能一起邁向新的旅程，她分享，以往的黛安芬比較優雅，這次代言的新系列比較年輕又有活力，是自己日常都會穿著的系列，像是外出買個早餐、上學，甚至去運動也相當適合，因為穿起來相當親膚透氣，真的很舒適。

她也提到整個系列最推薦運動美背內衣，因為穿起來很修身，不管是內搭或是外穿去運動都沒問題，像是媽媽（小S）最近喜歡去打匹克球，自己身上的運動褲裙就很適合給媽媽穿，這款系列可以讓大家在時尚和舒適之中找到平衡點。現場她也向粉絲們喊話，品牌快閃店從即日起至11/18，現場不僅有展示全新城市律動系列，還有拍貼機，趕快過來逛逛一起拍出好看的照片！

