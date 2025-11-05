fb ig video search mobile ETtoday

傅孟柏《回魂計》大秀肌肉「今天終於穿很多」　國家地理服飾羽絨衣暖到流汗

>

記者鮑璿安／台北報導

男星傅孟柏在《回魂計》中飾演詐騙案首腦「張士凱」大秀肌肉引發討論，今5日換上冬季裝備，現身國家地理服飾National Geographic Apparel秋冬新品活動，帥氣詮釋品牌全新ATLAS頂級羽絨系列。他笑說：「最近衣服都穿很少，今天終於穿多一點！」展現親民幽默。這次他穿上的羽絨外套搭載GORE-TEX防風防水科技與NASA儲熱內襯，不僅透氣、不悶熱，更能「熱到流汗」，他打趣形容：「穿起來像在做韓國汗蒸！」

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏現身國家地理服飾National Geographic Apparel秋冬新品活動，帥氣詮釋品牌全新ATLAS頂級羽絨系列 。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

這次亮相的2025秋冬羽絨系列全面升級，從城市通勤到雪地探險都能輕鬆駕馭。品牌採用RDS認證的波蘭頂級80:20鵝絨，重量更輕卻更保暖，同時由韓國總部設計，剪裁特別貼合亞洲人身型。傅孟柏直呼：「穿起來真的不悶，保暖又不腫，很適合帶老婆小孩去冰島玩。」身為新手爸爸的他，也透露最近忙碌很難維持好身材，運動時間只能「見縫插針」。

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲傅孟柏 。（圖／品牌提供）

▲EIRA短版羽絨衣、長版羽絨連帽外套 。（圖／品牌提供）

National Geographic 今年推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款，具備防風、防水與透氣三重機能；另有輕量EIRA與POOULI系列，採用NASA Trizar儲熱內襯，主打「LIGHT & WARM」科技，在寒冬也能保持輕盈與舒適。傅孟柏現場展演多款造型，從都會風到戶外風都輕鬆駕馭，展現時尚與機能兼具的魅力。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

傅孟柏, 國家地理, 秋冬新品, 羽絨外套, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 星巴克5款典藏限定飲品登場　全台只有一間喝得到 韓星惠利來台！機場造型穿駝色Max Mara大衣超美　明將現身信義區 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 開箱／Dyson筆型吸塵器15天實測　毛屑灰塵隨手就解決

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面