傅孟柏《回魂計》大秀肌肉「今天終於穿很多」　國家地理服飾羽絨衣暖到流汗

記者鮑璿安／台北報導

男星傅孟柏在《回魂計》中飾演詐騙案首腦「張士凱」大秀肌肉引發討論，今5日換上冬季裝備，現身國家地理服飾National Geographic Apparel秋冬新品活動，帥氣詮釋品牌全新ATLAS頂級羽絨系列。他笑說：「最近衣服都穿很少，今天終於穿多一點！」展現親民幽默。這次他穿上的羽絨外套搭載GORE-TEX防風防水科技與NASA儲熱內襯，不僅透氣、不悶熱，更能「熱到流汗」，他打趣形容：「穿起來像在做韓國汗蒸！」





▲傅孟柏現身國家地理服飾National Geographic Apparel秋冬新品活動，帥氣詮釋品牌全新ATLAS頂級羽絨系列 。（圖／品牌提供）

這次亮相的2025秋冬羽絨系列全面升級，從城市通勤到雪地探險都能輕鬆駕馭。品牌採用RDS認證的波蘭頂級80:20鵝絨，重量更輕卻更保暖，同時由韓國總部設計，剪裁特別貼合亞洲人身型。傅孟柏直呼：「穿起來真的不悶，保暖又不腫，很適合帶老婆小孩去冰島玩。」身為新手爸爸的他，也透露最近忙碌很難維持好身材，運動時間只能「見縫插針」。





▲EIRA短版羽絨衣、長版羽絨連帽外套 。（圖／品牌提供）

National Geographic 今年推出的ATLAS WINDSTOPPER BY GORE-TEX LABS羽絨外套是品牌旗艦款，具備防風、防水與透氣三重機能；另有輕量EIRA與POOULI系列，採用NASA Trizar儲熱內襯，主打「LIGHT & WARM」科技，在寒冬也能保持輕盈與舒適。傅孟柏現場展演多款造型，從都會風到戶外風都輕鬆駕馭，展現時尚與機能兼具的魅力。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。





▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

