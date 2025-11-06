fb ig video search mobile ETtoday

陳若儀短旗袍大露美腿　配愛馬仕粉紅包跑趴好迷人

>

▲▼ 陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀穿旗袍露修長美腿搭配愛馬仕Kelly Cut手拿包出席法拉利晚宴。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛賽車的林志穎近日與老婆陳若儀日前飛往義大利，參加法拉利一年一度的Ferrari Finali Mondiali賽道嘉年華活動，伊林名模出身的陳若儀於晚宴當天身穿迷你短旗袍，大露修長美腿，手上拎著愛馬仕（HERMÈS）粉紅色Kelly Cut手拿包，相當俏麗。

▲▼ 陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀參加法拉利活動穿Chrome Hearts丹寧衫配愛馬仕鱷魚皮包。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

41歲的陳若儀與林志穎育有3個兒子，174公分的她當媽媽後依然維持名模時期的完美體態，於法拉利晚宴穿旗袍盡顯長腿優勢，而日間的參觀行程則以Chrome Hearts丹寧衫配喇叭黑褲展現潮流感，唯一不變的是她對愛馬仕包款的熱愛，晚宴選擇保留了凱莉包上半部分的經典垂蓋和旋轉鎖釦並搭配可伸縮手提帶的Kelly Cut手拿包，休閒時光則拎著愛馬仕黑色鱷魚皮包，流露貴婦氣息。

▲▼ 陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎是法拉利賽車忠實粉絲。（圖／翻攝jimmylin IG）

林志穎則換上全套賽車服，坐進法拉利賽車，在義大利穆傑羅賽道上奔馳，體驗飆速快感，夫妻倆受法拉利熱情款待，讓陳若儀開心表示謝謝品牌照顧，留下許多美好回憶。

▲▼ 陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎親自下場開賽車。（圖／翻攝jimmylin IG）

►大馬最美千金挺孕肚慶生不停歇　愛馬仕柳條包伴遊馬爾地夫

►法拉利男神死會了　5克拉橢圓鑽戒套牢美嬌娘

關鍵字：

陳若儀, 林志穎, Ferrari, 法拉利, Hermes, 愛馬仕

ET Fashion

