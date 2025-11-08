fb ig video search mobile ETtoday

「不適合結婚」的3種人！沒準備好相愛　容易在婚姻裡崩潰

>

▲▼星座 。（圖／翻攝自IG）

▲不適合結婚的3大特質 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

婚姻不是浪漫的延續，更是一場現實與責任的長跑，有人天生享受陪伴，也有人在關係中總是感到被「困住」。那麼有三類人若沒有足夠的自覺與成長，很可能在婚姻中感到壓力重重、甚至讓關係走向失衡，以下不適合結婚的特質，你上榜了嗎？

一、極度重視自我空間型：把「自由」看得比愛情重要

這類人對獨立性有強烈需求，重視個人節奏與思考時間，他們並非抗拒親密，而是害怕被綁住的感覺。婚姻中需要共同生活與協調，對他們來說常是壓力來源，一旦伴侶要求太多互動或控制，他們就容易退縮、封閉自己。這類人往往成長過程中自我界線清晰，甚至過於防禦，適合先建立共處不失自由的平衡關係，再進入婚姻。

二、理想化愛情型：把婚姻當成浪漫的延續

這群人相信愛情能解決一切，忽略現實層面的磨合，他們對伴侶的期待極高，渴望被理解、被疼愛，卻在遇到爭執時容易情緒化或失望。婚後生活的柴米油鹽，對他們來說像是夢想被現實戳破，理想化愛情的人多半有強烈的依附需求，需要學習愛一個人不是被滿足，而是一起成長這個道理，否則婚姻會讓他們陷入挫折循環。

三、情緒不穩定型：在關係中缺乏安全感

他們對關係高度敏感，可能因一句話或一個表情就陷入焦慮與猜疑，這類人對伴侶的依賴強烈，但同時又害怕被拒絕，常出現親近又推開的矛盾行為。 情緒不穩定型的人多半來自早期缺乏安全感的環境，婚姻需要穩定與包容，而他們若沒有學會情緒管理，容易讓伴侶疲憊不堪。

關鍵字：

婚姻, 壓力, 不適合, 警示, 關係

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

汶萊王子妃31歲生日巨鑽耀眼　拎頂級鱷魚皮包展豪門氣勢

600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客

600元起吃到飽「朵頤牛排」宏匯終於要開了　預計12月正式見客

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂 比起社交更愛獨處三大星座！TOP 1認為一個人≠孤單　是高品質生活方式 超玻璃心的三大星座！TOP 1太重感情無法接受背叛　信任破碎就無法修補 UNIQLO喀什米爾T恤免費送！華山快閃店輕暖外套、凱特布蘭琪同款搶先體驗 每天梳頭好處多！減少落髮更有效改善手腳冰冷 高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」 新光三越11／6周慶首日人潮破11萬　普發1萬、降溫加持買氣飆9億元

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面