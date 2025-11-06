SOGO台北店周年慶開跑　母子排4小時買24萬元家電

▲台北SOGO百貨周年慶開跑，一開門化妝品人氣仍旺。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

11月周慶重頭戲SOGO台北三館今（11／6）登場，上午忠孝館、復興館外出現排隊人潮，近開店時間約已有千人等待入場，一對母子上午7點來排隊當頭香，表示將購買24萬元的家電商品，所以要搶換約2.7萬元的回饋禮券，今年超市人氣也很旺，有消費者上午6點就來報到準備衝箱購海鮮。業者預估台北三館周慶首日業績可達13.2億元。

▲台北SOGO百貨周年慶活動6日正式開跑，一早董事長黃晴雯盛裝打扮在門口開門迎接消費者。（圖／記者湯興漢攝）

SOGO台北店38周年慶今起至11／17登場，今年主打國際精品最高16%回饋、化妝品單日單櫃滿6,000元送800元、指定精品滿2萬元送2,000元，12天檔期全台七店周年慶業績目標上看121億元。

▲台北SOGO百貨周年慶開跑，消費者第一小時直接結單，氣氛熱絡。（圖／記者湯興漢攝）

今年SOGO持中國信託SOGO聯名卡全館享4%回饋無上限，指定業種合併最高14%；APP會員可領6,900元電子折價券，指定業種單筆滿3,000元現折300元。三館各自以不同回饋重點出擊，敦化館更以最後一檔周年慶祭出精品尊榮加碼，回饋上看16%。

SOGO董事長黃晴雯表示，今年截至8月底整體零售與百貨業績都與去年大致持平，主要是大家仍在觀望，但預期年底前百貨零售業會出現明顯成長，2023年4月消費券發放後，SOGO業績成長21%，這次普發1萬元，剛好與周年慶時間重疊，相信也會加持消費動力。