LV聯手村上隆彩虹花Capucines成藏家頭號目標　火紅Labubu吊飾台灣將亮相

▲日本藝術家村上隆再度聯手Louis Vuitton，獻上腦洞大開的Artycapucines VII系列。（Louis Vuitton提供）



當藝術借了時尚的皮囊，時尚沾了藝術的光。

靈感不再高懸藝廊的牆上，畫布搖身一變成手袋。

街上將多了些「行走的藝品」，或迷幻、或潮流、或文青。

無論何門何派，美，是不容設限的雙邊對話。

迷幻多重宇宙

Louis Vuitton又出招了！在2025 Art Basel 藝術展上全新登場的Artycapucines VII，再一次驚豔全場。由日本當代藝術家村上隆操刀，將Capucines手袋化為其繽紛宇宙的延伸，從招牌的彩虹笑臉花、迷幻蘑菇到超卡哇伊的熊貓、奇幻感十足的章魚…每一款都能窺見村上隆昔日作品的影子。

▲章魚包不只擁有張狂的外型，內裡設計也絲毫不馬虎，細節滿分。（Louis Vuitton提供）

Artycapucines系列走到第七彈，今年不再群星共演，而由村上隆獨挑大梁，11件作品遊走於可愛與超現實之間，天馬行空卻又細膩迷人。當中最大亮點Capucines EW Rainbow，透過熱塑成型重現花朵輪廓，再覆上貂毛皮草，毛茸茸的模樣，一眼就足以令人融化。另一款吸睛之作Capucines Mini Tentacle，章魚大膽攀上精品手袋，其中一條觸手巧妙化作手柄，從製作到組裝就耗時75天，展現職人對手藝的極致講究。全系列已開放預訂，想打包帶走？手速得快！

▲藏家頭號目標肯定是這咖彩虹花Capucines，正面是可愛笑臉、背面則是熟睡表情。（Louis Vuitton提供）

▲Capubloom球形手袋上，覆滿了逾115種繽紛糖果色所呈現的立體浮雕，而每朵樹脂小花皆由133枚獨立設計零件組成。（Louis Vuitton提供）

小怪獸老靈魂

以行李箱起家的法國百年精品Moynat，這回收起一貫的低調氣質，要玩就玩大的，找來超人氣的Labubu來場最潮跨界！香港藝術家龍家昇（Kasing Lung）筆下的「The Monsters」小怪獸們，紛紛躍上各式單品，從Tote、Hobo等實用包袋，到卡套、吊飾等小皮件，讓人忍不住想一次全收編。

▲香港藝術家龍家昇是Labubu的創作之父。（翻攝自Moynat IG）

其實，Labubu能有今天，Moynat也算得上是幕後推手之一，當初它正是掛在品牌手袋上而一夕爆紅。如今恰逢「The Monsters」誕生10週年，雙方再度攜手，既是致敬起點，也象徵故事的全新延伸。目前該系列正隨著藝術巡展在全球各地陸續開賣，台灣預計於11月亮相，你各位的魔法小卡提前準備好！

▲喜歡把Labubu掛在包包上？這次推出的聯名皮革吊飾，絕對要收！（翻攝自Moynat IG）

▲Moynat X Kasing Lung聯名系列，為品牌經典的M Canvas皮件家族，帶來嶄新活力。（翻攝自Moynat IG）

▲梁朝偉、楊紫瓊也跟上Labubu風潮，搶先演繹聯名系列新品。（翻攝自Moynat IG）

雲泥何須有別

水泥也能登上時尚殿堂？FENDI全新企劃「Rock the Craft」給出肯定的答案，而且是最美、最時髦的那種。品牌邀請義大利藝術家Edoardo Piermattei ，運用傳統裝飾技法「a sac à poche」，將彩色水泥裝入擠花袋中，再透過手工擠壓，呈現出如絲絨般的柔軟質感與獨特紋理，最後將其移植至Peekaboo手袋上，徹底顛覆人們對精品包材質的想像。

▲藝術家利用彩色水泥為Peekaboo換上新裝，宛如一件提在手上的藝品。（FENDI 提供）

▲FENDI工匠運用拿手的皮草工藝，將剪裁餘料拼接成畫，呼應藝術家之作。（FENDI 提供）

