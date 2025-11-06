連I人也自在應對的社交方法！堅定語氣、肢體動作搭配更有效

文／時田壽子 圖／大是文化、達志示意圖

連I人也自在的人際應對

明明已經表明不想買，對方卻還是不放棄，怎麼樣都不肯離開，你是不是也曾遇過這樣的情況？

有時候，你可能會心軟，想：「都介紹這麼久了，乾脆就買吧……。」

遇到這種情況，其實最好的做法就是：放棄用言語拒絕。

這是最能讓對方明白，又不至於讓氣氛變糟的聰明做法。

不過，前提是──你已經用某種方式表達過。

即使如此，對方畢竟是來銷售產品的，就算知道你興致缺缺，他可能還是會死纏爛打。

因為他們總會期望：「說不定你一時心軟就會改變主意，也許我只要再多努力一點，就能成功說服你。」畢竟這是對方的工作，他們的堅持與努力，其實也可以理解。

在這裡，有一個關鍵點：對方為什麼堅持不走？

沒錯，正如前面提到的，他們是在期待你「可能會改變心意」。

也就是說，若想讓對方早點離開，就必須明確表示「不需要」、「不打算購買」。

但對於心軟善良的人來說，他們很難用強烈的口吻來表達拒絕。

因為他們會擔心：「這樣說會不會傷了對方的心？」或者「這樣是不是太沒有禮貌了？」

像這樣的情況，你可以一邊保持笑容，一邊用柔和的語氣表示：「這東西看起來很不錯，不過我真的用不到。」或者「我現在沒辦法買，真不好意思。」、「這東西我應該用不到，先不考慮。」

表情和態度保持溫和，但語言上要清楚傳達「不需要」、「不會買」。

話雖如此，對某些人來說，還是會覺得這種表達方式太直接、強硬，很難說出口……如果你也是這樣的人，建議可以透過肢體語言來表達拒絕。

除了搖頭拒絕，也可以表現出有些坐立難安的樣子。比方說，眼神飄移、看手機、起身去洗手間，或是把身體和臉稍微轉向別處，避免與對方眼神接觸等。

避免說出肯定或讓步的話，改用搖頭等肢體語言來表達拒絕，效果會更明顯。

當然，未來有一天，還是希望你面對推銷員，也能大方的說：「謝謝你介紹這麼多，不過我真的不需要。」

現在的你，先從第一步開始──透過動作表達拒絕。慢慢習慣之後，進入良好的循環，就能更自然的用言語清楚表達自己的立場。

【推薦書籍】



書名：《好人必學的溫暖婉拒法》

作者：時田壽子



簡介：為隱性高敏感族（HSP），提供諮詢的心理諮商師

出版社：大是文化