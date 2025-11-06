fb ig video search mobile ETtoday

連I人也自在應對的社交方法！堅定語氣、肢體動作搭配更有效

>

文／時田壽子　圖／大是文化、達志示意圖

連I人也自在的人際應對

明明已經表明不想買，對方卻還是不放棄，怎麼樣都不肯離開，你是不是也曾遇過這樣的情況？

有時候，你可能會心軟，想：「都介紹這麼久了，乾脆就買吧……。」

遇到這種情況，其實最好的做法就是：放棄用言語拒絕。

這是最能讓對方明白，又不至於讓氣氛變糟的聰明做法。

不過，前提是──你已經用某種方式表達過。

大是文化,時田壽子,書籍,人際關係,人情,交友。（圖／大是文化、達志示意圖）

即使如此，對方畢竟是來銷售產品的，就算知道你興致缺缺，他可能還是會死纏爛打。

因為他們總會期望：「說不定你一時心軟就會改變主意，也許我只要再多努力一點，就能成功說服你。」畢竟這是對方的工作，他們的堅持與努力，其實也可以理解。

在這裡，有一個關鍵點：對方為什麼堅持不走？

沒錯，正如前面提到的，他們是在期待你「可能會改變心意」。

也就是說，若想讓對方早點離開，就必須明確表示「不需要」、「不打算購買」。

但對於心軟善良的人來說，他們很難用強烈的口吻來表達拒絕。

因為他們會擔心：「這樣說會不會傷了對方的心？」或者「這樣是不是太沒有禮貌了？」

像這樣的情況，你可以一邊保持笑容，一邊用柔和的語氣表示：「這東西看起來很不錯，不過我真的用不到。」或者「我現在沒辦法買，真不好意思。」、「這東西我應該用不到，先不考慮。」

表情和態度保持溫和，但語言上要清楚傳達「不需要」、「不會買」。

大是文化,時田壽子,書籍,人際關係,人情,交友。（圖／大是文化、達志示意圖）

話雖如此，對某些人來說，還是會覺得這種表達方式太直接、強硬，很難說出口……如果你也是這樣的人，建議可以透過肢體語言來表達拒絕。

除了搖頭拒絕，也可以表現出有些坐立難安的樣子。比方說，眼神飄移、看手機、起身去洗手間，或是把身體和臉稍微轉向別處，避免與對方眼神接觸等。

避免說出肯定或讓步的話，改用搖頭等肢體語言來表達拒絕，效果會更明顯。

當然，未來有一天，還是希望你面對推銷員，也能大方的說：「謝謝你介紹這麼多，不過我真的不需要。」

現在的你，先從第一步開始──透過動作表達拒絕。慢慢習慣之後，進入良好的循環，就能更自然的用言語清楚表達自己的立場。

【推薦書籍】

大是文化,時田壽子,書籍,人際關係,人情,交友。（圖／大是文化、達志示意圖）

書名：《好人必學的溫暖婉拒法》

作者：時田壽子

簡介：為隱性高敏感族（HSP），提供諮詢的心理諮商師

出版社：大是文化

關鍵字：

大是文化, 時田壽子, 書籍, 人際關係, 人情, 交友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

「擇偶不看外表」星座Top 3！第一名感覺對了最重要　真愛只看靈魂

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

山本由伸辣模女友放送比基尼美照　柏金包、香奈兒包是日常

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

高顏值卻一直單身沒人追？3特質是主因　讓人「不敢輕易靠近」

超討厭被強迫！「越催越不想動」星座Top 3 　第一名只相信自己的節奏 林青霞71歲生日凍齡美貌引讚嘆　戴230萬梵克雅寶珠寶優雅迷人 韓星惠利來台！機場造型穿駝色Max Mara大衣超美　明將現身信義區 Longchamp又讓人跳坑？這顆「圓圓的荔枝包」被網友激推：靜奢風黑馬 山本由伸捧冠軍獎盃秀37萬LV包　愛戴千萬RICHARD MILLE名錶 UNIQLO x KAWS全新聯名9款針織單品一次看！GANNI黛西鴨托特包可愛必收 貝克漢穿老婆牌晨禮服封爵　貝嫂戴773萬「錶王」珠寶錶見證榮耀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面