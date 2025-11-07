總是不懂得拒絕別人？心理學「定錨效應」讓對方被否定也不易惱怒

文／時田壽子 圖／大是文化、達志示意圖

CASE2 就是不太想去聚餐

下次要不要一起出來吃飯？

1.給予肯定

「這提議不錯欸！」

2.表達現況、事實

「啊，我最近甜食吃太多，胖了不少，現在正在減肥∼」

「（緩衝語）我超想去的啦⋯⋯。」

3.做出讓步或替代方案

「等我再瘦個3 公斤就一起去！」

訣竅 先說「不錯」，再否定。

不說「好」，要說：「這個不錯欸。」

「要不要一起吃飯？」

「喔，好啊！」

這樣的對話，原本應該是輕鬆吃飯的開端，但如果你的心中閃過了一絲猶豫，請先別急著答應。

也許，那是你內心深處發出的求救訊號。

說不定你早就察覺，在與朋友相處的過程中，心中總有些微妙的不舒服。比方說，他可能講話尖酸刻薄，或意見總是不合，甚至經常遲到，讓你等了老半天。

這些你原以為自己不在意的小事，慢慢累積起來，就成了你內心的求救訊號。

你要繼續忽視這個內心的求救訊號嗎？

還是願意認真傾聽自己內心的聲音，先沉澱一下心情，再做決定？

如果你選擇「先想一下」，不妨試著婉拒一次邀約看看。

首先，可以用「聽起來不錯欸」這類語句表達肯定。不過，這裡要特別注意，不要直接說「好」、「OK」，而是要說：「不錯耶！」

因為「好」的意思是「我會去」，代表你已經接受邀約；但說「不錯耶」，只是表達「提議不錯」，並不代表承諾參加，只是附和意見而已。這樣一來，就算你最後選擇婉拒，對方也比較容易接受，不會感到難堪。

接下來，請簡單說明理由。說什麼都可以，只要聽起來合情合理、不勉強即可。

例如：「最近工作有點忙。」或者，如果你家裡有養貓，也可以說：

「我還要照顧貓。」

最後，請順著對話的語境，提出體貼的退讓方案。像是：

「等我工作告一段落之後再約。」

「等我家的貓習慣自己在家，我們再約。」

在商務場合中，表達拒絕時，通常會避免加入太多情緒性字眼，但在朋友之間，這是很合適、也很自然的。

所以，為了向對方表達遺憾，建議可以加上一句緩衝語，例如：「我其實超想去……。」

和朋友吃飯，能讓人抒發壓力，但碰到不對盤的人有時也會讓人更加鬱悶。畢竟，人與人之間的相處，本來就不可能總是順心如意。

別忽視自己的感受，請試著把自己看得和朋友一樣重要，用心照顧自己的情緒。

刻意用「不過」、「但是」

在拒絕部分的狀況下，第一步一樣是先正面回應對方。

接著，在步驟② 說明原因時，有一個關鍵──不要加上「不過」、「但是」等轉折語。為什麼？

因為一旦加上這類轉折語，後續的效果就可能打折扣。

舉例來說，當對方聽到你先認可他的提議，接著又說：「但是，那天下午我要去掃墓。」他很可能會以為：「看來午餐和後續活動都要被拒絕了吧？」而略感失望。這時，如果你拋出一句：「不過，如果只吃午餐，我應該OK。」氣氛便會出現逆轉。

這樣一來，對方原本以為全部邀約都被拒絕，結果卻發現你願意參加一部分，反而會感到更開心。

也就是說，在步驟③，刻意用「不過」、「但是」這類轉折語氣，來強化這種情緒上的落差。

這其實是一種心理學技巧──先告訴對方對他不太有利的條件，之後再接著提出讓對方開心的選項。

這種說話技巧，也經常出現在電視購物頻道。

比方說，購物臺一開始會先顯示「五萬九千八百日圓」，讓觀眾覺得「好貴」。接著再說：「不過現在下單，我們可以提供兩萬日圓的折抵！」

觀眾會把一開始看到的數字當作基準，當發現折扣後的價格降低時，就會因為便宜，進而產生購買意願。

在心理學上，這種技巧稱為「定錨效應」或「以退為進法」，是一種知名的談判策略。

在其實想拒絕，但又不想完全否定對方時，很常派上用場。

當你心裡出現不安的想法時，例如：「只答應吃飯，但不參加其他活動，會不會很奇怪？」或者「把邀約改成對自己有利的，會不會太自私？」

不過，實際試過後，你會發現，對方多半會很爽快的接受提議。

這是一種能減輕內疚感的拒絕技巧。

順帶一提，在這種情況下，若你一時想不到合適的拒絕理由，不妨以「和家人有行程」為由婉拒。

因為是全家一起參加的活動，聽起來很自然合理，所以當你一時想不到合適的理由時，不妨試試看這個說法。

