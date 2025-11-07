空氣清淨機有效「位置是關鍵」　搭配一家電效果更好

▲空氣清淨機也有使用要點。（圖／LG提供）

記者蔡惠如／綜合報導

時序邁入秋冬，近期百貨周年慶，空氣清淨機仍是家電熱銷單品，其實台灣一年四季都會有機會碰到空汙情形，空氣清淨機也有幾個使用要點，若不清楚使用錯誤恐怕會適得其反。

放置位置要正確

空氣清淨機的效能與其放置位置息息相關，除了要選擇正確的坪數規格，空氣清淨機也要放置在使用者活動的區域，且確保進風口面向房間的中心，出風口則不要朝向牆壁，以免吹起灰塵空氣反而更糟，另外也不要塞在家具或緊鄰牆壁，建議周邊1.5公尺至2公尺都清空。

確認定期更換濾網

濾網是空氣清淨機最關鍵的部分之一，定期更換濾網是確保有效運作的重要步驟，確認濾網封膜一定要拆除，另外確認濾網的規格是否能有效過濾空氣，不然只是開心安而已。常見的HEPA濾網建議每6個月更換一次，活性碳濾網則建議每3個月更換一次。

控制濕度

在使用空氣清淨機的時候，建議也要確認室內濕度，降低濕度可減少霉菌和塵螨的生長，也有助於提高空氣品質，如果清淨空氣時溼度超過70%，建議使用除濕機將室內濕度降低至40％至60％左右。

最後建議在不同情況下善用不同風速，如果室內做完菜，就將風速調高以利於更快清潔空氣，因空氣清淨機需要長時間開啟才能有最好效果，一到家最好就把它打開，且睡眠時也持續開啟，一般而言最好達到10小時，另有幾種提供「睡眠模式」，但有時風速太小，效果反而不大。