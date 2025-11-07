LG網購65折起OLED現省3.5萬　BOSCH推組合優惠還送RIMOWA

▲LG推1111家電優惠，官方網站65折起，連65吋OLED都能現省3.5萬元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

11月消費話題動起來，除了網購有1111檔期，實體百貨還有周年慶，加上普發一萬元助攻家電業者也紛紛祭出優惠疊加刺激消費者出手，LG網購搭上1111，推全館65折起，OLED電視現省3萬5、冰箱也有2萬元優惠；BOSCH周年慶期間推家電組合，最高現省9萬元還送3萬元RIMOWA登機箱。

LG即起至11／13舉辦「嗨購11.11」活動，全館商品最低65折起，搭配優惠碼可再享95折，若透過LINE購物結帳最高享16% LINE POINTS 回饋，經ShopBack進入則最高享8%現金回饋，等於買家電同時累積多重優惠。





▲LG 619公升智慧變頻四門冰箱，搭配節能補助最高現省25,000元。

優惠產品涵蓋今年新品 LG 65 吋 OLED evo AI 4K 智慧顯示器 C5Z 極緻系列，採用升級版 α9 第八代 AI 晶片，能自動調整影像亮度與色彩，呈現更準確的對比與音場，打造沉浸式畫質體驗，原價 94,900 元，特價 59,111 元，現省超過 35,000 元。另有 619 公升智慧變頻四門冰箱（曜石黑鏡面）原價 76,900 元，特價 56,900 元，現省 2 萬元，若申請政府汰舊換新補助還可再省 5,000 元。

▲LG CordZero A9X 無線吸塵器活動期間現省4,989元。

此外原價 26,900 元的 CordZero A9T 無線吸塵器，也祭出限時特價 17,900 元，再輸入折扣碼 VCC1111 可再折 1,111 元，整體省下超過 1 萬元；同系列 A9X 永夜灰無線吸塵器原價 24,900 元，特價 19,911 元，也可現省近 5,000 元。10 公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機（尊爵黑），具備節能乾衣與抗菌除蟎功能，原價 39,900 元，特價 32,900 元，可現省 7,000 元。

▲LG 10公斤雙變頻熱泵除濕免曬衣乾衣機現省7,000元。

BOSCH 於全台直營百貨專櫃推出「大家電組合優惠」，即起至 12／9 止，購買三台指定商品，可現省 29,020 元，並贈 5,000 元王品餐券或遠百商品券；購買四台現省 49,960 元，再送市價 19,900 元的法國 CRISTEL 鍋具組；購滿六台最高可現省 94,120 元，並贈郵輪旅遊金 30,000 元或市價 30,500 元的 RIMOWA 登機箱。

此外，購滿三台以上的消費者可參加抽獎活動，有機會獲得市價 7 萬元的德國慕尼黑雙人來回機票，或晶華酒店住宿抵用券與德國雙人 Twin Point 刀座組。