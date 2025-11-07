誠品年度最大舊書拍賣會登場　10萬件商品最低1折起

▲誠品年度最大舊書拍賣會登場，10萬件商品1折起。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店年度最大舊書拍賣會，今（11／7）起在台中中友百貨C棟13樓國際大廳登場，主打超過10萬件商品最低下殺1折起，從書籍、文具到設計禮品一網打盡，連話題大熱的STANLEY吸管隨手杯都推7折價，還有20款花色可供選擇，業者表示部分書籍與周邊商品折扣甚至比雙11更划算。

此次拍賣會集結4萬多本中文書籍，推出「6本500元」優惠專區，平均每本只要83元；外文與日文雜誌則以99元起的銅板價開賣，包括《羽生結弦大型写真集：光-Be the Light-》原價近3,000元，現場特價299元；潮流設計師Jeff Staple作品集《Jeff Staple: Not Just Sneakers》原價近2,000元，現僅需199元入手。

其他包括文具、生活小物與親子教具等萬件商品全面1折起，像是設計風格文具組、造型杯盤與香氛禮盒等，也可適合年末參加配對與送禮準備。

另特別規劃動漫專區，集結《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》、《排球少年!!》等人氣作品周邊。限定10本的《鬼滅の刃ノベライズ》文庫版，原價340元，出清價99元，《間諜家家酒》保溫杯與飲料提袋，原價280元至480元，出清價154元起；原價490元至290元的《排球少年!!》冰霸杯與木杯墊，特價160元起，下殺最低55折。

拍賣會同步設置耶誕主題專區，從卡片、桌面擺飾到迷你耶誕樹全面5折起，讓民眾提早準備交換禮物。誠品會員於11／7至11／9首三日單筆消費滿888元，贈100元電子抵用券，使用凱基誠品聯名卡支付再享最高7%現金回饋。拍賣活動持續至11／23，會員於11／10至11／23單筆滿1,000元可再獲100元抵用券，滿1,500元加贈米提拿鐵「提神奶茶」。

HOLA即起至11／12雙11活動期間，官網祭出全站9折優惠，單筆滿2,800元折300元、滿4,000元折500元，還可搭配LINE Pay折價券滿1,111元再折111元。除主活動外，官網同步推出「限時爆品」、「超值多入組」、「搶先換季」、「有感降價」四大專區，數百款商品推出限時下殺促銷，不妨有空去刷一下，說不定會搶到好貨。

▲「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」 升級回歸，活動期間搭配滿千折百優惠，入手價只要 1,580 元。

11／6起進入第二波「暖冬開搶」檔期，12／24前推出保暖專區，主力商品「REAL極輕暖石墨烯科技羽絨長效防螨冬被」升級回歸，經測試升溫效果較一般被高出2.4度C，特價1,580元。另有「WARM TOUCH石墨烯保暖雙面毯」兩件合購2,490元、平均每件1,245元。「WARM TOUCH石墨烯針織保暖拖鞋」也推出兩雙599元的特價，從床品到拖鞋一次備齊冬季保暖需求。