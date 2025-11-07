UNIQLO喀什米爾T恤免費送！華山快閃店輕暖外套、凱特布蘭琪同款搶先體驗

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／台北報導

冬天還沒正式報到，UNIQLO就先幫大家「預熱」！品牌將於 11 月 8 日至 11 月 9 日 在華山 1914 文化創意園區打造期間限定的 「UNIQLO 熱力製造所」快閃體驗店，以互動展區呈現兩大升級保暖科技，PUFFTECH 輕暖科技外套與HEATTECH 極暖喀什米爾混紡系列，讓消費者能親自感受冬日穿搭。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO於 11 月 8 日至 11 月 9 日 在華山 1914 文化創意園區打造期間限定的 「UNIQLO 熱力製造所」快閃體驗店。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

在華山空降的巨大體驗屋，包括 PUFFTECH 的「輕暖實驗室」，以玻璃艙展示中空纖維結構如何在濕冷環境中保持蓬鬆不塌；以及 HEATTECH 專區，邀請民眾觸摸不同厚度與材質版本，體驗從經典款到「極暖」與「超極暖」的保暖升級。完成指定任務還有機會獲得限量 HEATTECH 極暖喀什米爾混紡圓領 T 恤 一件，數量有限，先到先得。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲PUFFTECH輕暖科技工裝外套 JW ANDERSON售價NT$2,990。（圖／品牌提供）

本次展出的 PUFFTECH 輕暖科技外套，即使濕度高也不會變塌，達到防風、防潑水又透氣的效果。新系列包含短版背心、長大衣與連帽外套等多款剪裁，輕盈卻足以對抗入冬低溫。UNIQLO 今年更攜手 JW ANDERSON、Uniqlo U 與 UNIQLO:C 三大設計團隊，推出限定聯名版 PUFFTECH 外套，將功能性與都會時裝線條結合，打造兼具保暖與造型感的冬季造型。

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲極暖 喀什米爾混紡圓領T恤售價NT$690。（圖／品牌提供）

▲▼ uq 。（圖／品牌提供）

▲輕暖科技背心。（圖／品牌提供）

而HEATTECH 極暖喀什米爾混紡系列，則以 9%天然喀什米爾羊毛混紡材質打造，觸感柔滑、貼膚舒適，保暖力更勝經典款 1.5 倍，重量卻減少三成。今年更首度推出男裝版本與女裝新色，由品牌全球大使凱特布蘭琪（Cate Blanchett） 與羅傑費德勒（Roger Federer） 攜手演繹，展現冬日優雅的經典氣場。

同場加映更多冬季穿搭

韓團 aespa成員Karina的冬季新造型曝光了，她為 Nike 最新推出的 Nike Sportswear Swoosh Puffer 系列拍攝形象大片，以充滿力量感的肢體線條展現運動與時尚的融合魅力，Karina 以一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心搭配黑色貼身上衣與寬鬆運動褲，對比鮮明的色彩組合凸顯青春氣場。羽絨背心以防潑水面料搭配卓越保暖層，兼具輕盈與保暖特性，加長衣領設計讓整體更具造型感。

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲nike 。（圖／品牌提供）

▲Karina 身穿一件亮粉色 Nike Sportswear Swoosh 系列女款寬版羽絨背心 。（圖／品牌提供）

UNIQLO, 冬季, 科技, 快閃體驗, 保暖

