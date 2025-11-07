每天梳頭好處多！減少落髮更有效改善手腳冰冷

▲梳頭不只是梳頭而已。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

梳頭髮看似日常的小動作，其實對於養生很有助益。古人說「梳頭百下，勝過吃補藥」，因為梳頭不僅能讓頭髮柔順光澤，更能刺激頭皮、促進氣血循環，建議每天早晚各梳頭50～100下，以溫和、不用力拉扯為原則。長期持之以恆，好處能感受的到。

#促進血液循環、滋養毛囊

頭皮分布著豐富的血管與經絡，經常梳頭可以刺激頭部穴位，幫助血液流向頭皮與髮根，使毛囊獲得更多營養與氧氣，減少掉髮、延緩白髮生成。

#放鬆神經、舒緩壓力

頭部是神經密集的區域，當我們溫柔地梳頭時，就像在做頭部按摩一樣，可刺激百會、風池等穴位，達到放鬆腦部、減輕頭痛與失眠的效果。許多人在睡前梳頭數十下，能幫助安神入睡、穩定情緒，特別適合壓力大或容易焦慮的人。

#去除髒污與多餘皮脂

透過規律梳理，可以帶走附著在髮絲上的灰塵與老廢角質，同時分布頭皮分泌的天然油脂，使頭髮更有光澤感、不易毛躁。

#疏通氣血、改善手腳冰冷

從中醫角度來看，頭部為「諸陽之會」，連結全身經絡。梳頭還能疏通氣血、平衡陰陽，長期堅持可改善手腳冰冷、頭暈或氣血不足等狀況。

#情緒療癒

當你慢慢梳理頭髮，感受髮梳滑過頭皮的觸感，心情會自然平靜下來，就像是在溫柔地安撫自己。