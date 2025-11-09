在家做金門高粱　全台首創桶陳高粱「風味實驗室」DIY組登場

▲黑松與金門酒廠推出全台首創「風味實驗室－自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

黑松與金門酒廠近期攜手推出全台首創的「風味實驗室－自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」，讓消費者在家中親手體驗高粱酒的桶陳熟成過程。組合包含手工打造的小橡木桶，加上專屬訂製金門高粱酒，消費者可在家觀察酒色變化與香氣轉化，打造屬於自己的專屬酒風味，組合售價4,380元。

該款DIY組結合「專屬雙訂製」與「親自桶陳」兩大特色，讓消費者能親自扮演釀酒師角色。橡木桶採用百年天然木材製成，由職人以無上膠黏合方式打造，桶內經特殊烘烤調校出可可與太妃風味基調。搭配經過十道工序特製的金門高粱酒，兩者風味曲線相互設計，使熟成過程穩定且零失敗。

桶陳組以橡木的「呼吸」特性為核心，酒液能與周遭空氣交互作用，隨存放環境不同，風味也會產生細微變化。品牌方更曾將桶陳組分別放置於麻辣火鍋店、溫泉旅館與製香舖中熟成，結果呈現出椒麻辛香、煙燻蜜餞或花果香等截然不同的風味層次，呼應產品主題「一桶一世界」。

使用方式相當簡單，只需將酒液注入桶內靜置，隨時間變化即可觀察色澤轉深、香氣層次愈加圓潤的過程。透視設計的桶身也方便觀察變化，成為兼具收藏與裝飾的居家擺件。

「風味實驗室－自圓其熟桶陳組」內含兩瓶750mL專屬訂製金門高粱酒，搭配木製底座與過濾漏斗，讓消費者能進行兩輪熟成，探索時間與空氣帶來的風味變化，組合售價4,380元。

迎接2026馬年到來，馬祖酒廠以建廠70周年為契機，與總經銷泰山推出「馬年生肖紀念酒」，象徵金馬奔騰、百業興旺，共有兩款限量珍藏版本「馬年生肖酒(瓷瓶款)特優高粱58%」與「馬年生肖酒(玻璃瓶)三年陳高53%」，售價888元起。

「馬年生肖酒(瓷瓶款) 特優高粱58%」以陳年馬祖高粱酒勾兌提味，酒體濃烈渾厚，散發柑橘與穀糧香氣，入口後帶有水梨般的果香與淡淡礦質感，尾韻飽滿。瓶身以飛騰金馬與富貴紅瓶設計象徵開年「一馬當先」，售價2,180元；三年陳高53%以坑道窖藏三年陳高為基底，酒香兼具穀糧香、蘋果甜味與黑胡椒氣息，售價888元，並提供專屬禮盒與提袋。

