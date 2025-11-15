LIFE經典／老派出所變創業基地、屏東古城迎書香　看空間再生的兩種風景

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

記者蔡惠如／綜合報導



近期台灣迎來兩個興味之所，IKEA 攜手嘉義市政府翻轉的舊派出所，以及誠品書店進駐屏東恆春古城的新據點。兩個不同地區的建築再生案，分別以「設計」與「閱讀」為核心，讓老建築不再只是歷史印記，而成為能與日常生活共存的城市空間。

嘉義｜IKEA翻轉舊興中派出所 從歷史空間變身青創基地

位於嘉義古諸羅城西門旁、擁有數十年歷史的「興中派出所」，在 IKEA 設計規劃下，搖身一變成為「西門交誼創新所」，成為結合共享辦公、展覽、課程與聚會的多功能基地。

建築保留原派出所的紅磚與木質結構，入口延續舊時門面比例，重新鋪上暖色光線與松木層架，形成「新舊交融」的第一印象。一樓設為展覽與公共交流空間，訪客可在開放式沙發區休憩，也能觀看在地青年團隊的作品展。二樓主打會議與課程功能，以 IKEA MITTZON 系列可折疊桌椅與活動白板打造「一室多用」的彈性配置。

三樓是整棟建築的核心，名為「RISE」的創業空間以層次分明的開放式設計串起交流、專注與放鬆三個節奏：高桌會議區能進行腦力激盪，沙發休憩區以地毯自然分隔，最後延伸到個人專注工作區。家具配置兼顧機能與氛圍，像 MITTZON 桌具內建電線管理部件、IDÅSEN 抽屜櫃與 RÅSKOG 推車讓收納隨時移動。牆面上則掛有雲朵燈與造型抱枕，呼應「創意與夢想」的主題。

派出所老屋再生不只是空間翻修，更希望成為青年創業與地方創生的支點。如今走進這座老派出所，已能感受到歷史與設計並存的節奏，老城區的慢步調，正被年輕創意重新定義。

屏東｜誠品進駐恆春古鎮 磚紅書店與古城牆對望

誠品書店近期也在恆春古鎮開啟全台最南端據點，位於「恆春文化中心劇場館」一樓、距離古城牆僅 50 步之遙，整體以紅磚牆延伸室內外意象，讓書店與古蹟相望。

書店匯集上萬冊書籍，試營運首檔主題為「半島航行・日光之地」，以山海與落山風為概念策劃書展，展出吳明益《家離水邊那麼近》、村上春樹《聽風的歌》等百本文學作品，邀讀者在文字裡感受南國光線與風的故事。

誠品也將空間融入在地節奏：明亮開放的閱讀區搭配木質書牆與大片採光窗景，閱讀時能望見城牆與藍天。店內規劃童書、玩教具與說故事活動區，延伸成社區型閱讀據點。11／15 起試營運期間，加入誠品會員當日消費不限金額可獲贈精美好禮；單筆滿 1,000 元再贈 100 元電子抵用券。

從嘉義的「派出所改造」到恆春的「書店入城」，共同描繪出台灣建築再生的新方向──讓空間不只保存過去，更與地方生活並肩前行。歷史的牆與設計的光線，正一起構築出屬於這座島嶼的新風景。