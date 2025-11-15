fb ig video search mobile ETtoday

LIFE經典／老派出所變創業基地、屏東古城迎書香　看空間再生的兩種風景

>

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

記者蔡惠如／綜合報導 

近期台灣迎來兩個興味之所，IKEA 攜手嘉義市政府翻轉的舊派出所，以及誠品書店進駐屏東恆春古城的新據點。兩個不同地區的建築再生案，分別以「設計」與「閱讀」為核心，讓老建築不再只是歷史印記，而成為能與日常生活共存的城市空間。

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

嘉義｜IKEA翻轉舊興中派出所　從歷史空間變身青創基地
位於嘉義古諸羅城西門旁、擁有數十年歷史的「興中派出所」，在 IKEA 設計規劃下，搖身一變成為「西門交誼創新所」，成為結合共享辦公、展覽、課程與聚會的多功能基地。

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

建築保留原派出所的紅磚與木質結構，入口延續舊時門面比例，重新鋪上暖色光線與松木層架，形成「新舊交融」的第一印象。一樓設為展覽與公共交流空間，訪客可在開放式沙發區休憩，也能觀看在地青年團隊的作品展。二樓主打會議與課程功能，以 IKEA MITTZON 系列可折疊桌椅與活動白板打造「一室多用」的彈性配置。

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

三樓是整棟建築的核心，名為「RISE」的創業空間以層次分明的開放式設計串起交流、專注與放鬆三個節奏：高桌會議區能進行腦力激盪，沙發休憩區以地毯自然分隔，最後延伸到個人專注工作區。家具配置兼顧機能與氛圍，像 MITTZON 桌具內建電線管理部件、IDÅSEN 抽屜櫃與 RÅSKOG 推車讓收納隨時移動。牆面上則掛有雲朵燈與造型抱枕，呼應「創意與夢想」的主題。

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

派出所老屋再生不只是空間翻修，更希望成為青年創業與地方創生的支點。如今走進這座老派出所，已能感受到歷史與設計並存的節奏，老城區的慢步調，正被年輕創意重新定義。

屏東｜誠品進駐恆春古鎮　磚紅書店與古城牆對望
誠品書店近期也在恆春古鎮開啟全台最南端據點，位於「恆春文化中心劇場館」一樓、距離古城牆僅 50 步之遙，整體以紅磚牆延伸室內外意象，讓書店與古蹟相望。

▲IKEA翻轉興中派出所為新興文創基地。（圖／IKEA、誠品、嘉義市政府官網）

書店匯集上萬冊書籍，試營運首檔主題為「半島航行・日光之地」，以山海與落山風為概念策劃書展，展出吳明益《家離水邊那麼近》、村上春樹《聽風的歌》等百本文學作品，邀讀者在文字裡感受南國光線與風的故事。

誠品也將空間融入在地節奏：明亮開放的閱讀區搭配木質書牆與大片採光窗景，閱讀時能望見城牆與藍天。店內規劃童書、玩教具與說故事活動區，延伸成社區型閱讀據點。11／15 起試營運期間，加入誠品會員當日消費不限金額可獲贈精美好禮；單筆滿 1,000 元再贈 100 元電子抵用券。

從嘉義的「派出所改造」到恆春的「書店入城」，共同描繪出台灣建築再生的新方向──讓空間不只保存過去，更與地方生活並肩前行。歷史的牆與設計的光線，正一起構築出屬於這座島嶼的新風景。

關鍵字：

IKEA, 西門交誼創新所, 嘉義興中派出所, 誠品書店, 恆春文化中心, 建築再生, 室內設計, 青創基地, 歷史空間, 城鎮風景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

最難交到知心好友星座Top 3！第一名不輕易打開心房　連朋友都要看誠意

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

能走一輩子的友情長這樣！「5大特質」代表你遇到人生摯友

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

雷！很會抱怨卻毫無實力三大星座　TOP 1根本「社會評論家」說比做還好聽

IKEA進駐宜蘭！新月廣場11／15見客　150款家飾家具直接買 5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福 「3星座」為愛不顧一切！射手不甘束縛只想「隨著心去走」 天梭首款大馬士革鋼錶問世　33,000元入手獨一無二款 7種讓家越來越亂的「隱性雜物」　不解決再收納也沒用 把5件東西移出臥室　幫助你睡得更好 愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面