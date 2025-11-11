fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Lyst 2025 Q3榜單！Saint Laurent首度奪冠、夾腳拖逆襲熱門單品

記者鮑璿安／專題報導

全球時尚搜尋平台Lyst Index最新公布 2025 年第 3 季度《Lyst Index》，在設計總監更迭、系列調整頻仍的時刻，這項報告無疑是各大品牌的總結成績單！當中 Saint Laurent 首次驚喜稱王，超車MIU MIU登上本季熱門品牌榜首，而Nike 表現也十分亮眼，帶著旗下兩雙鞋款闖入熱門商品。

▲▼ Lyst 。（圖／品牌官網）

▲Saint Laurent憑藉深刻的冷冽性感與自信，登上本季Lyst  2025 年第 3 季度熱門品牌榜首，Rosé 以品牌大使身分出席9月大秀。（圖／品牌官網）

▲▼ Lyst 。（圖／品牌官網）

Saint Laurent憑藉深刻的冷冽性感與自信，登上本季榜首，像是品牌於今年9月的巴黎春夏女裝週，在埃菲爾鐵塔下打造浪漫花海辦秀，而BLACKPINK 成員 Rosé 以品牌大使身分亮相，成功掀起社群話題。而品牌定價約 1,000 美元的 Le Loafer 成為本季第二熱賣單品，整季平均搜尋量月增 66%，也助攻品牌聲量。

▲▼ Lyst 。（圖／品牌官網）

其實也不難發現，直至年末「安靜奢華」仍在奏，COS 本季上升 4 位、躋身全球第三大熱門品牌，整體搜尋量狂增 147%；回歸榜單的粗針喀什米爾毛衣再成爆款。而The Row 則是上升 2 位至第 4，季增 28%，本季以鰻魚皮樂福鞋帶動討論，與 Saint Laurent 的樂福鞋形成呼應。

▲▼ Lyst 。（圖／品牌官網）

Coach 穩居第 5，Lyst 需求季增 29%，靠運動員大使、影視植入與《The Summer I Turned Pretty》合作加持，Empire 包更進入本季十大單品。Ralph Lauren 上升 2 位（搜尋季增 6%），泰勒絲身穿條紋洋裝的「訂婚照」引爆網路話題，兼具名人效應與敘事力。Nike 本季在 Lyst 需求上升 7%，兩款單品Nike Shox、Nike × Jacquemus Moon Shoe進入熱榜，也證明了聯名策略的成功奏效，新任執行長 Elliot Hill 以性能創新與運動員主導設計主軸，並以季末登場的 Nike × SKIMS強化聲量，緊抓奢華運動風趨勢。

還記得上一季Lyst 2025 Q2榜單中最熱門單品是The Row 旗下「Dune 涼鞋」嗎？這一季竟然又是夾腳拖接棒！大家毫不陌生的Havaianas Top Flip-Flops 奪得熱門單品冠軍，這雙身為固定基本款的拖鞋，憑著百搭舒適的特性擄獲人心，能讓大家在穿搭中盡情做自己，或許正是時尚圈如此離不開的原因。

說流行, Lyst, Saint Laurent, 報告, 2025, Q3

