「3星座」對金錢最計較！第1名絕不接受浪費和吃虧

▲▼對金錢最計較星座排行榜Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲有些星座對金錢支配感相當強。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

你對金錢特別敏感嗎？有些人不論是分攤帳單、投資理財都特別精打細算，有時不小心就讓人覺得斤斤計較，以下盤點對金錢最計較星座Top 3，看看有誰上榜了！另外更有一個星座也緊追第3名，讓人跌破眼鏡。

#第1名 金牛座

金牛座對金錢的敏感度堪稱十二星座第一。對他們而言，「錢」就是安全感的化身。金牛重視品質，也願意花錢在值得的東西上，但絕不接受浪費或吃虧，表面溫和的他們，其實在財務上非常有原則。別看金牛總是漫不經心，其實他們內建理財雷達，一旦發現金流不對，會立刻調整。

#第2名 天蠍座

天蠍座對金錢的執著來自「掌控慾」。他們不見得愛炫富，但一定要掌握財務主導權。天蠍會默默記住誰出多少、誰少給了什麼，他們在金錢上極有記性且極度重視公平。一旦感覺被佔便宜，會立刻收起笑容。天蠍也善於理財與投資，懂得用錢生錢，他們的計較其實是不容許自己在任何層面被操控。

▲▼對金錢最計較星座排行榜Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 處女座

處女座的「計較」是追求「每一分錢都要花得值得」。買東西前會先看評價、比價，工作上也會細算投入與回報是否平衡。他們不喜歡模糊帳，他們要的是清楚、乾淨的金錢往來。雖然有時讓人覺得吹毛求疵，但這就是他們的處世原則。

#番外榜 天秤座

天秤表面隨和大方，但若分帳不均或感覺吃虧，他們會暗暗記在心裡。因為天秤追求平衡，不喜歡關係中誰付出太多或太少。若發現金錢往來失衡，他們會用「笑著提醒」的方式要求公正，讓人家知道他們其實也很在意。

金錢, 星座, 敏感, 計較, 執著, 金錢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

