日首相高市早苗手提包賣到缺貨！俐落包型＋多層大收納　優雅權力包款首選

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

日本新任首相高市早苗（Sanae Takaichi）不只展現了政治新氣象，更意外掀起一股時尚話題，她手中那只線條俐落的黑色手提包，更是賣到缺貨，也是近期最具代表性的「權力包款」。

標誌性的「高市藍」

當女性走入權力核心，她所選擇的服裝與配件，往往成為形象語言的一部分，高市早苗只要現身在公眾場合必定展現出沉穩端莊的形象，而她從上任之初就不斷穿著的藍色正裝造型，更是知性與自信的態度展現，其中高市早苗手上拎著的那只黑色大手袋，在近期也意外的掀起熱賣。

方正俐落包款成熱搜單品

高市早苗日常最常使用的辦公包款，是來自日本百年工藝的皮革品牌Hamano所推出的「Grace系列」，也是品牌的代表包款之一，光面皮革打造的方正大包型柔中帶剛，挺版的包身結構也像是揭示著乾淨俐落的行事特色。

▲Grace Delight 手提包 日幣136,400（約台幣$27,309）

包身含有三個大型內層收納分隔區，寬敞的容量能輕鬆收納文件夾、平板與錢包等隨身物品，優雅又具有實用性，從通勤到正式場合都能完美駕馭，更因為高市早苗的使用，被日本媒體形容是「專業女性的戰略包」！

認識日本百年皮革品牌Hamano

如果你喜歡日本職人感的工藝作品，Hamano（濱野皮革工藝）值得你認識一下，創立於1880年的Hamano，是日本最具歷史的皮革品牌之一，也是歷代皇室成員御用的手袋品牌，每一只手袋都是由職人手工製作，對於皮革紋理、縫線比例與結構平衡都格外講究，追求實用與氣質兼備的美感，從昭和皇后到現任皇后雅子，再到如今的女性首相高市早苗，都是品牌的愛用者。

推薦包款

Flotte Side波士頓包

這款長方形皮革包類似現在非常熱門的東西包，細長提把再包身兩側，簡約又好搭配。

Rize托特包

柔軟皮革有著自然的垂墜線條，包身中央縫線讓簡約中多了幾分特色，寬版提把與開放式包口設計，營造自在不拘的氛圍。

包包不只是造型配件，也是個人特質與品味的延伸，高市早苗選擇的包款，對於在職場中的女性來說是實用又百搭的參考。

