無邊界感問題很難回？認同背後給釘子更委婉

文／時田壽子　圖／大是文化、達志示意圖

認同的背後，其實是給釘子

根據調查，人們最不喜歡家人或親戚談論的話題，就是結婚。例如，被拿來和已婚的家人或朋友做比較，或說：「○○都結婚了，你怎麼還沒有？」、「要不要幫你介紹對象？」或「結婚真的很好。」

當你不得不拒絕親戚的勸說時，如果態度太強硬，往往會讓日後家人的關係變尷尬、甚至難以維繫。因此，我仍建議應採用柔和、委婉的拒絕方式較為妥當。

當然，也有人認為，因為彼此是家人，所以可以有話直說，他們喜歡直來直往的相處模式。

但對於溫柔、善良的你來說，這樣的方式恐怕並不適合。

畢竟，一旦表達得太過直接，可能會破壞以往的和諧關係，不得不謹慎考量這個風險。

你之所以遲遲沒反駁，其實是因為心裡還顧及情面。

如果你強硬拒絕，可能會讓一年一度的親戚聚會變得尷尬，或者是讓對方沒有面子，因此你選擇一個人忍耐、默默承受。

但事實上，你不需要採取強硬態度，就能好好拒絕，也不會影響家人或親戚間的關係。

首先，還是要先肯定對方，也就是正面的回應。

這麼一來，對方心裡會覺得：「對吧？我說的沒錯吧！」

在想法被認同之後，就更容易營造出友善氛圍。反之，如果你直接說出內心的不滿，或語帶攻擊，對方可能就會惱羞成怒。

當然，大家都是成年人，還不至於因此大吵一架，但對方確實很可能會回應：「我都是為你好！」（雖然很想對他們說：「不用多管閒事。」）所以，請你先邁出成熟大人的第一步，正面回應對方：「我認同你的想法。」接著，簡短說明自己目前的狀況，也就是真實的狀況。

如果刻意說謊，反而可能讓事情更麻煩，請特別小心。

最後一步是：讓步。

讓步能讓對話順利結束，也可以避免引發衝突。

此外，如果你能說：「再看看吧！」、「這也不是我努力就會有結果的！」相信對方暫時不會再繼續談下去。

【推薦書籍】

書名：《好人必學的溫暖婉拒法》

作者：時田壽子

簡介：為隱性高敏感族（HSP），提供諮詢的心理諮商師

出版社：大是文化

