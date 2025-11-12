fb ig video search mobile ETtoday

喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

>

星座,占卜,個性,。（圖／tvn_drama IG）

▲桃花多卻始終單身星座Top 3。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人明明身邊追求者不斷，曖昧對象一個接一個，卻始終沒有踏入穩定關係，不是他們不懂愛，而是對愛情有一套自己的步調與原則。以下這三個星座，被稱為「曖昧高手代表」，他們魅力強、懂分寸，但也因為太理性、太謹慎，常常在「還沒開始就結束」的曖昧裡，錯過真愛。

Top 3 雙子座

雙子座天生自帶社交雷達，聊天功力一流，懂得用幽默與反應吸引他人，對他們來說「曖昧」不一定是戀愛，而是一種交流樂趣。雙子享受被喜歡的感覺，也喜歡與人之間若即若離的情緒張力。但他們真正要投入一段關係前，會反覆衡量「值不值得」。一旦對方表現太熱情、太黏人，反而會讓雙子退縮，因為在他們心中，愛情應該是輕鬆、有空間、能保有自我的。這樣的性格讓他們成為曖昧場上的高手，卻也容易錯過那些真正想走近他們的人。

Top 2 天秤座

天秤座魅力極高、談吐優雅，幾乎不需要主動，就能吸引眾多桃花靠近。他們懂得照顧對方情緒，也能營造浪漫氛圍，常常讓人誤以為自己有機會。但其實，天秤在感情上非常謹慎，他們會理性分析每段曖昧的可行性，權衡條件、生活方式、未來穩定度，一旦發現不夠理想，便會慢慢抽離。天秤不是不想談戀愛，而是害怕「錯的人」拖垮自己的節奏。於是曖昧久了，他們乾脆停留在安全距離內。

Top 1 水瓶座

水瓶座是曖昧界的王者，他們思維獨立、情感表達特別，給人一種若有似無的神秘感。對他們而言，「曖昧」是既能互動又不必承諾的理想狀態。水瓶喜歡探索人性，喜歡了解不同類型的人，但當關係要進入承諾階段時，他們往往會選擇抽身。水瓶不是冷血，而是害怕被情感束縛，他們需要的是理解與共鳴，而非控制與依附。這樣的特質讓他們在曖昧中永遠佔上風，別人陷進去，他們卻能抽離自如。

關鍵字：

星座, 水瓶座, 天秤座, 運勢, 雙子座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

5個證明「你更適合單身」的理由　懂得獨處是一種高階的幸福

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

愛情路總是坎坷的三大星座！TOP 1愛太深又多疑　常常陷入痛苦漩渦

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

「泰國第一神顏」出嫁　Gucci打造夢幻白紗

G-SHOCK 戒指錶3,000元上手　完美微縮經典方形錶 減重後為何復胖？盤點5大錯誤　忽略「維持期」最常見 500億身家泰勒絲是LV大戶　鞋包到珠寶、名錶都納入收藏 SOGO周年慶二波主打冬衣　GORE-TEX外套現省6900元 感情進入冷靜期？「4步驟」幫你重新燃起愛火 近百坪「氣墊樂園」松菸登場　溜滑梯加迷宮雨天也能玩 雙11星巴克今推「大杯以上買一送一」　85度C特定5款買二送一囤起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面