喜歡搞曖昧！桃花多卻始終單身星座Top 3　第一名不願被愛綁住

記者鮑璿安／綜合報導

有些人明明身邊追求者不斷，曖昧對象一個接一個，卻始終沒有踏入穩定關係，不是他們不懂愛，而是對愛情有一套自己的步調與原則。以下這三個星座，被稱為「曖昧高手代表」，他們魅力強、懂分寸，但也因為太理性、太謹慎，常常在「還沒開始就結束」的曖昧裡，錯過真愛。

Top 3 雙子座

雙子座天生自帶社交雷達，聊天功力一流，懂得用幽默與反應吸引他人，對他們來說「曖昧」不一定是戀愛，而是一種交流樂趣。雙子享受被喜歡的感覺，也喜歡與人之間若即若離的情緒張力。但他們真正要投入一段關係前，會反覆衡量「值不值得」。一旦對方表現太熱情、太黏人，反而會讓雙子退縮，因為在他們心中，愛情應該是輕鬆、有空間、能保有自我的。這樣的性格讓他們成為曖昧場上的高手，卻也容易錯過那些真正想走近他們的人。

Top 2 天秤座

天秤座魅力極高、談吐優雅，幾乎不需要主動，就能吸引眾多桃花靠近。他們懂得照顧對方情緒，也能營造浪漫氛圍，常常讓人誤以為自己有機會。但其實，天秤在感情上非常謹慎，他們會理性分析每段曖昧的可行性，權衡條件、生活方式、未來穩定度，一旦發現不夠理想，便會慢慢抽離。天秤不是不想談戀愛，而是害怕「錯的人」拖垮自己的節奏。於是曖昧久了，他們乾脆停留在安全距離內。

Top 1 水瓶座

水瓶座是曖昧界的王者，他們思維獨立、情感表達特別，給人一種若有似無的神秘感。對他們而言，「曖昧」是既能互動又不必承諾的理想狀態。水瓶喜歡探索人性，喜歡了解不同類型的人，但當關係要進入承諾階段時，他們往往會選擇抽身。水瓶不是冷血，而是害怕被情感束縛，他們需要的是理解與共鳴，而非控制與依附。這樣的特質讓他們在曖昧中永遠佔上風，別人陷進去，他們卻能抽離自如。